El uniforme de enero de Amelia Bono sigue siendo los vaqueros blancos con sus New Balance favoritas

Amelia Bono ha vuelto a Madrid para terminar la Navidad en casa y celebrar el día de Reyes Magos. Y aunque de momento no nos ha enseñado nada de los regalos que le han traído, sí que nos ha dejado un look de esos que para ella se convierten en uniforme de enero y de todo el año. Porque en el armario de Amelia Bono nunca pueden faltar unos vaqueros blancos y unas zapatillas, si puede ser New Balance mejor. Porque hablando de Reyes Magos, Amelia Bono es la Reina Maga de las zapatillas. Aunque ha pasado toda la Navidad en Dominicana con su familia, ya está de vuelta a España preparada para volver a la rutina y a la vuelta al colegio de sus pequeños. ¿También se os ha pasado la Navidad muy rápida? Pues ya somos dos. Pero el inicio de año se hace menos duro si son con looks como los de Amelia Bono y haciendo ejercicio para ponernos en forma.

Y para chicas de enero, Amelia Bono con su el pantalón oficial para su vuelta a la capital. Sí, estamos hablando de ese pantalón blanco ancho que cada entretiempo siempre es un must en el armario de las que más saben de moda y para la rentrée Amelia Bono tiene claro que no pueden faltar en su armario de invierno 2023, aunque aún sea para combinarlos con sus blusas boho favoritas que aún nos trasladan a la playa y al salitre en la piel. ¿Aún no tienes un pantalón blanco en tu armario? Pues aprovecha las rebajas de invierno 2023 y hazte con el uniforme de la hija de José Bono.

Y también podemos aprovechar el inicio de las rebajas para hacernos con unas zapatillas New Balance más baratas como las que Amelia Bono no se quita con sus looks casuals pero a la vez en tendencia y con el máximo estilo.