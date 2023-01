13 perfumes de invierno con los que entrar en calor

Con las bajadas de temperaturas que estamos sufriendo en nuestro país, lo único que pensamos es en entrar en calor o en cuántos fines de semana quedan para el verano. Pero, hay formas de entrar en calor sin acudir a los pensamientos de la próximas temporadas (porque no podemos adelantar el tiempo). Con la moda hay formas de entrar en calor, ya sea con las prendas que usemos o los zapatos que necesitamos, desde los plumíferos que son de los abrigos que más se venden en esta época hasta las botas muy altas para mantener el calor en nuestras piernas y no convertirnos en la reina del hielo, con el frío. Pero, seguro que lo que no sabías es que podríamos entrar en calor, gracias a los perfumes más cálidos del invierno. Sí, lo que lees, hay perfumes que sus notas pueden hacer que tu invierno sea mucho más llevadero.

Los perfumes más vendidos suelen ser los amanerados por sus notas olfativas más cálidas y acogedoras, esto puede hacer que a pesar del frío, nuestro cuerpo desprenda calor (aunque sea de forma figurada). Aunque también podemos elegir perfumes que nos transmitan positivismo para emprender el camino a la nieve y soportar el frío de la mejor manera y sin tener que inspirarnos en los looks de nuestras influencers y celebrities favoritas. ¿Lo habías pensado alguna vez? Los perfumes pueden garantizar el éxito de cualquier look y hacer que seas bien recordada, por tu aroma. Por ello, hemos elegido 13 perfumes de invierno que deberías tener en tu tocador para entrar en calor con las bajas temperaturas.

Voce Viva, de Valentino (89 euros)

Voce Viva, de Valentino FOTO: Druni

Poudre, de Narciso Rodríguez (74,99 euros)

Poudre, de Narciso Rodríguez FOTO: Primor

Black Opium, de Yves Saint Laurent (39,90 euros)

Black Opium, de Yves Saint Laurent FOTO: Primor

Eternity, de Calvin Klein (46,99 euros)

Eternity, de Calvin Klein FOTO: Primor

Orange Bitter, de Jo Malone (65 euros)

Orange Bitter, de Jo Malone FOTO: Jo Malone

Sensual Soul, de Equivalenza (17,95 euros)

Sensual Soul, de Equivalenza FOTO: Equivalenza

Angel, de Mugler (49,99 euros)

Angel, de Mugler FOTO: Primor

Yes I am, de Cacharel (39,80 euros)

Yes I am, de Cacharel FOTO: Primor

Sandalo, de Acqua Di Parma (209 euros)

Sandalo, de Acqua Di Parma FOTO: Aqua di Parma

Scandal, de Jean Paul Gaultier (82,99 euros)

Scandal, de Jean Paul Gaultier FOTO: Primor

Girl, de Rochas (25,95 euros)

Girl, de Rochas FOTO: Primor

Good Girl, de Carolina Herrera (45,95 euros)

Good Girl, de Carolina Herrera FOTO: Primor

Coco Noir, de Chanel (147 euros)

Coco Noir, de Chanel FOTO: Primor

Nadie dijo que ser la mejor vestida fuese fácil pero, si que lo es ser recordada por nuestro aroma. Este invierno, olvídate de pasar frío y entra en calor con estos aromas que te harán experimentar con notas olfativas que aún (quizás) no conocías. ¿Estás preparada para desafiar al invierno? Estos perfumes tienen la respuesta que necesitas en tu tocador.