La elegancia es Carmen Lomana con falda midi con volumen y las botas muy altas que nos tienen enamoradas

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, y sin ningún lugar a dudas, ya es la reina de las botas muy altas este invierno 2023. Pero no está sola, también Paula Echevarría o Mariló Montero nos han dejado claro esta temporada que las botas serán altas (o muy altas) o no serán. Porque Carmen Lomana ya lleva semanas mostrándonos que las botas muy altas son todo lo que necesitan las mujeres más elegantes para todos sus looks de invierno, ya sea con vestidos muy cortos como el otro día lucía unas botas mosqueteras marrones, o hoy con esta falda midi con mucho volumen y con un detalle en el lateral que hace que se ciña a la cadera. Que las faldas y los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020…Y ahora es Carmen Lomana la que nos demuestra que con faldas midi las botas muy altas también son tendencia a cualquier edad.

Porque las botas muy altas por encima de la rodilla con falda midi es la fórmula que más repiten las mujeres que más saben de moda en en este invierno 2023. Y Carmen Lomana nos ha demostrado que da igual que tengas 30 o 50 años para llevarlas. Una falda midi negra que ha combinado con un jersey negro de cuello alto a juego con botas altas.

Carmen Lomana sabe cómo se tiene que empezar el año con máxima elegancia para volver al trabajo en Madrid. Porque ella nunca defrauda, ya sea con botas muy altas en tendencia o con vaqueros pitillo que vuelve a escena este 2023 después de unas cuantas temporadas guardados en el armario de las que más saben de moda.