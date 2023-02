Todos los zapatos que estarán en tendencia esta primavera 2023

Llega febrero y con él nuestra mente comienza a pensar en la primavera y el verano, la época favorita del año de muchas de nosotras y no solo porque los días son más largos y el sol calienta más, si no también porque las tiendas se llenan de todas las tendencias de ropa y accesorios de la temporada de primavera y verano, dejando atrás el abrigo de paño, los jerséis más calentitos del invierno como el de María Fernández-Rubíes en tono verde, las botas mini de plataforma UGG de Mery Turiel, las balaclavas que tanto de moda han estado este invierno, los abrigos de borreguito como Amelia Bono y Victoria Federica, el cuál tuvo mucha repercusión o las medias que tanto nos han salvado en las noches más frías. Damos por finalizado el invierno y, aunque nos cree cierta nostalgia, es momento de lucir piernas y disfrutar de unas mejillas sonrosadas naturales, dejando atrás el efecto ‘pinky cheeks’ tan en tendencia este invierno.

Con la llegada del buen tiempo y las altas temperaturas, nuestro armario se vuelve mucho más colorido y optamos por estampados florales, vichy y tejidos como el algodón o el lino los cuales se caracterizan por ser frescos y cómodos incluso en los días de más calor. Sin embargo, nuestro look no está completo sin el calzado y es que, aunque haya zapatos que permanecen con nosotros, como las Adidas Samba que tanto hemos visto a las Influencers de moda en Instagram y que combinan con todo tipo de estilos y prendas o las clásicas botas Cowboy como las de Violeta Mangriñán en tono beige, que vienen pisando fuerte otra primavera más ya que aporta ese toque original y diferente al look, nunca está de más conocer las últimas tendencias en calzado y hacerte con aquellos que van más con tu estilo. Si bien hay algunos más clásicos que conviven con nosotros primavera tras primavera, como las alpargatas de cuña o los tacones de plataformas, hay otros modelos, entre los que destacan las Mary Jane, que vienen pisando fuerte esta temporada y que, por ahora, puedes sumarte a la tendencia usando calcetines o medias, como es el caso de los mocasines.

Te mostramos los zapatos que estarán en tendencia esta primavera y lo mejor es que se adaptan a todo tipo de estilos y prendas.

Botas Cowboy en camel, de Bash (395€)

Sneakers coloridas, de Hoff the Brand (99€)

Adidas Samba (110€)

Mules en tono negro, de Tommy Hilfiger (99€)

Zuecos en piel en gris topo, de Un Paso Más (88€)

Mocasines de piel en burdeos, de Bimani (139€)

Sandalias en beige tipo Thong, de Zara (49,95€)

Mary Jane en tono burdeos, de Alohas (170€)

