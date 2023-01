Los zapatos joya serán un imprescindible para las invitadas de boda

Si el año pasado fue el gran año de las bodas de influencer, este año viene cargado de grandes sorpresas y quién sabe si hasta llega la espera boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Por ello, hay que empezar a buscar entre las tendencias de invitada 2023 para encontrar el vestido o traje perfecto y descubrir con qué calzado lo necesitamos llevar. Un zapato no es un complemento cualquiera, puede marcar la diferencia entre la elegancia y sofisticación, puede hacer de tu look de invitada un acierto o un error y si te conviertes en la mejor vestida, que sea con unos zapatos acorde a tu estilismo. Si tienes una boda durante 2023, ha llegado el momento de que conozcas el tipo de calzado imprescindible y con el que te convertirás en la verdadera protagonista.

Ya no queda por casarse ni María Pombo, ni Marta Lozano, sin embargo, hay muchas bodas a la vista que podrían tener cabida este año y que nos encantaría ver. De hecho, no solo la de Tamara Falcó, también nos encantaría ver a Georgina Rodríguez vestida de novia y ahí si que habría un despliegue de brillos, joyas y glamour. Pero, como para esto habrá que esperar, hay que pensar en las bodas (de amigos o familiares) que tenemos en nuestro calendario y en las que tenemos que ser la invitada perfecta. Los looks de invitada en 2023 se empiezan por los pies y si eliges un buen calzado, el resto puede ser un éxito.

Si quieres marcar la diferencia, el zapato joya es uno de los calzados que nunca fallan con un look de invitada. Este tipo de calzado es elegante, sofisticado y derrocha buen gusto, se trata de un zapato de tacón sencillo y fino, protagonizado por una gran joya que (en la mayoría de los casos) forma parte del zapato. Hay miles de combinaciones y elecciones pero, este tipo de calzado es ideal para triunfar y llamar la atención desde el minuto uno. Además, hemos fichado tres diseños en el catálogo de Zara y estamos encantadas, la firma de Inditex nos propone ser la mejor vestida y no morir en el intento (sobre todo por los precios) Estos zapatos son económicos y grandes aliados.

Zapato tacón destalonado negro, de Zara (49,95€)

ZAPATO TACÓN DESTALONADO ADORNO FOTO: zara

Zapato vinilo adorno, de Zara (49,95€)

ZAPATO TACÓN VINILO ADORNO FOTO: zara

Zapato tacón brillos destalonado, de Zara (49,95€)

ZAPATO TACÓN DESTALONADO BRILLOS FOTO: zara

Ya tienes los zapatos joya, ahora solo debes confiar y dejarte guiar por la belleza y buen gusto que te caracteriza. Serás la reina de las tendencias en tu próxima boda con un look de invitada perfecto.