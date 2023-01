Por culpa de Violeta Mangriñán ahora solo queremos llevar todas nuestras blazers con botas cowboy

Sí, amigas, aunque el look sea poco abrigado, por culpa de Violeta Mangriñán necesitamos llevar nuestras botas cowboy como ella con shorts y blazer por las calles de Madrid. Aunque eso sí, a nosotras eso de llevar las piernas al descubierto se nos hace un poco de bola, seamos sinceras. Pero es que ha sido ver el lookazo de Violeta Mangriñán y trasladarnos directamente a ‘Emily en París’. Y así ya es fácil ganarnos a nosotras. Porque si el otro día, Violeta nos enamoraba con el jersey de lo más original de nueva colección de Zara, ahora lo ha hecho con estas botas cowboy con shorts y blazer que son una maravilla. Y además, le ha dado el toque final de tendencia con un sombrero. Un blazer que Violeta ha combinado con unos shorts, pero que nosotras también llevaríamos con jeans pitillo como los de Paula Echevarría o Carmen Lomana o incluso con un vestido muy corto debajo como el de Georgina Rodríguez y botas muy altas como la Reina Letizia. Porque es una blazer de esos que ya hace especial todo lo que te pongas. Y además, con las botas cowboy que más nos gustan.

Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Porque si las botas UGG mini son el calzado estrella del momento, las botas cowboy están en el armario de las chicas que más saben de moda y hasta las podemos llevar con el vestido de la venganza de Zara de Alba Carrillo.

Ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit. El flechazo con estas botas cowboy de Maje de Violeta Mangriñán es muy alto, tanto como su precio. Así que si no eres muy de botas cowboy o de ese presupuesto tan alto, os dejamos con otras opciones de botas, ‘made in Spain’ y de rebajas que también combinarían a la perfección con su look.

Bota cowboy beige en piel bordada, de Maje (595 euros)

Botas cowboy. FOTO: Maje

Botines en piel con tacón, de Gaimo (69 euros)

Botines de piel. FOTO: Gaimo

Botas Vela, de Alma en Pena (77,50 euros)

Botas altas negras. FOTO: Alma en Pena

¿Con qué opción te quedas?