Ni botas de tacón ni sandalias: Mery Turiel tiene claro que las UGG mini con plataforma se llevan hasta con faldas satinadas

Las UGG mini son nuestra nueva obsesión (y la de todas). Ya no hay ninguna duda, son las botas más buscadas del invierno por las chicas que mejor visten, y nosotras estamos obsesionadas con ellas. Desde Paula Echevarría a Teresa Andrés en su versión sin plataforma, y ahora es Mery Turiel la que nos hace desearlas aún en nuestra vida con plataforma y desde Nueva York. Amigas, estamos hablando de las UGG mini, y en su caso con plataforma.. No las dejamos de ver por todas partes, y no os vamos a engañar pero nosotras nos hemos vuelto a enamorar de ellas. Sí, estamos hablando de las botas UGG ultra mini que Paula Echevarría luce en su versión mini sin plataforma, aunque nosotras estamos enamoradas de la versión de plataforma que es la que está agotada en todos lados. Sí, la que Mery Turiel lleva en Nueva York hasta con falda satinada. ¿Pueden quedan mejor con todo? Querido Papá Noel, queridos Reyes Magos, las necesitamos en nuestra vida, firmado una editora de moda.

¿Nos obsesionamos con las prendas o accesorios agotadas? Aunque no soy psicólogo, sería un buen tema a analizar, el efecto rebote que crea que una prenda esté mega agotada, con nuestro deseo por conseguirla. Y así entramos todas en un bucle, hasta que se hace tendencia máxima. Y en esa espiral también tienen culpa las celebrities e influencers que no dejan de lucirlas en sus looks. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotras con las UGG mini con plataforma. ¿Dónde encontrarlas? Pues si lo sabéis avisarnos, porque necesitamos un milagro navideño y más después de ver lo bien que quedan también con faldas satinadas y looks más arreglados como el de Mery Turiel.

Botas UGG mini con plataforma (169,99 euros)

Ugg mini plataforma. FOTO: UGG

¿Dónde comprara las UGG mini con plataforma? Hemos encontrado un 41 en Yellow Shop y un 42 y un 43 en Zalando. Así que chicas, si calzais uno de estos números, estáis de suerte. Eso sí, si encontráis un 37/38, avisad a una que aquí escribe.

Todo empezó en las calles de Nueva York cuando Sarah Jessica Parker (o Carrie Bradshaw) se bajaba de sus Manolos entre toma y toma de rodaje. Después llegaron las chicas de Gossip Girl y ahora culpamos a las chicas suecas que más saben de moda por inspirarnos en todas las formas de llevar nuestras botas más calentitas con el máximo estilo posible.