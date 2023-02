Los pantalones más coloridos de Eugenia Martínez de Irujo (que son de Ágatha Ruiz de la Prada) se llevan con mega plataformas

El estilo de Eugenia Martínez de Irujo está muy definido, boho con ese toque hippie y de color que tanto nos gusta. Por eso en su armario no faltan marcas españolas como Celia B, The IQ Collection o Ágatha Ruiz de la Prada, de la que ha lucido estos maravillosos pantalones a todo color, como todo lo que hace la diseñadora. Un estilismo a todo color de esos que tanto le fascinan a la duquesa de Montoro que ha elegido para la presentación de la colección de calcetines que ha creado en colaboración con Waves Socks, a beneficio de la Fundación ‘Querer’, una institución sin ánimo de lucro dedicada a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con niños con necesidades educativas especiales derivadas de enfermedades neurológicas. Y para un acto así, un look a todo color siempre transmite alegría y optimismo, y Eugenia Martínez de Irujo lo sabe bien. Pero no solo nos hemos fijado en sus pantalones, si no es sus zapatillas blancas con mega plataforma que son perfecta para las mujeres más bajitas como ella porque te hacen crecer unos cuantos centímetros de golpe sin dejar la comodidad y además, estilizan. Eso sí, al ser preguntada por si ha sido invitada a la boda de Tamara Falcó, ha sido muy clara, “me la bufa”.

Un estilismo de Eugenia Martínez de Irujo que nos ha fascinado para poner color a estos días más grises del invierno, y más esta segunda semana de febrero que parecen que vuelven las lluvias y el cielo gris. Así que nada mejor que darle un toque de color con un jersey de punto grueso en azul bebé, con una maxi bufanda en azul marino que ha combinado con la prenda estrella del look, los pantalones de Ágatha Ruiz de la Prada. Unos pantalones de pernera ancha a tono con el color del jersey y combinado con un amarillo flúor en la líneas del estampado.

Eugenia Martínez de Irujo con pantalones a todo color. FOTO: J.I.Viseras GTRES

Y para coronar el estilismo, unas zapatillas blancas con maxi plataforma que hacen crecer hasta a las mujeres más bajitas.