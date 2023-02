Los vaqueros cargo de Mango de María Pombo son más tendencia este invierno que los pitillo

María Pombo es una de las influencers preferidas por las españolas en moda y lifestyle, y uno de los grandes motivos es que siempre nos deja looks fáciles de copiar de marcas en las que compramos todas. Y en esta ocasión ha sido con este estilismo de nueva colección de Mango que ha lucido por las calles de Madrid. Un estilismo de esos que es una mezcla de tendencias que las chicas que mejor visten saben elevar al cielo de la moda. Porque ya sabíamos que los pantalones cargo llegaron para quedarse en el armario de las tendencias, pero María Pombo también nos ha dejado claro que los pantalones en invierno más tendencia también son los vaqueros cargo. Y por eso triunfan en el street style y en Instagram. Porque el mes de febrero no solo vive de los looks con jeans pitillo, aunque Georgina Rodríguez, Carmen Lomana y Paula Echevarría apuesten por ello. Los jeans cargo también siguen reinando en el mundo de la moda y María Pombo nos lo ha dejado claro con este look premamá que podemos copiarle todas aunque no estemos embarazadas.

Se trata de uno de los vaqueros más tendencia de la temporada y que todas las influencers tienen en su armario, desde la protagonista del artículo, María Pombo a Victoria Federica o Anna Padilla que no son capaces de dejar de lucirlos en todos los meses del año. Los cargo van genial para un look desenfadado, aunque se puede elevar fácilmente con una americana masculina. Es un pantalón de cintura baja que funciona para todo tipo de chicas, aunque sobre todo quedan bien a las más altas, ya que a las chicas bajitas no nos estilizan.

Jeans cargo, de Mango (39,99 euros)

Vaqueros cargo. FOTO: Mango

Se trata de estos vaqueros cargo de nueva colección de Mango, con tejido de algodón estilo tejano vaquero y diseño recto de tiro medio con costuras decorativas y cinco bolsillos.