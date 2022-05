6 negocios de 6 famosas que están triunfando

Emprender nunca ha sido fácil. Y nuestras influencers lo saben bien. Pero eso no ha impedido que las redes sociales nos sorprendan cada vez con más frecuencia con negocios de todo tipo. Si tú también estás pensando en sacar adelante tu propio proyecto pero te puede el miedo, te damos 5 consejos. Y si lo que te faltan son ideas, aquí te dejamos unas cuantas.

1. Suave Fest

María Pombo es seguramente la influencer que más proyectos ha protagonizado. Participante de programas de televisión, entrevistas con conocidos presentadores, imagen de campañas de grandes marcas... Era muy probable que en cualquier momento se lanzase con sus propios proyectos. Y así lo hizo, en 2019 lanzó su marca de ropa, Name the Brand, que se ha convertido en un éxito absoluto. Y un pocó más tarde llegó su proyecto más personal, el Suave Fest, un festival que ya ha tenido varias ediciones y en el que se han repasado las canciones más míticas que no te quitas de la cabeza, como esta que nos canta María.

2. 818 Tequila

Raro es que algo que toque Kendall Jenner no triunfe. Y así lo demuestra su marca de tequila, 818 Tequila. Con casi 1 millón de seguidores, es habitual ver a la modelo posar y presumir con su bebida de éxito. Marca que, por cierto, fue demandada hace varios meses por otra marca conocida por “competencia desleal”.

3. Tigre Barcelona

Laura Escanes, escritoria y una de las influencers mejores posicionadas en nuestro país, es ahora también empresaria. Comenzó en esto en 2021, abriendo el que posiblemente haya sido uno de los negocios menos esperados en las redes sociales: Blondie Madrid. Un salón de belleza en pleno centro de Madrid, que ya es todo un éxito en la capital. Pero por si fuera poco, la cosa no se ha quedado ahí, y hace un par de meses, la influencer sorprendía de nuevo, comentando su nuevo proyecto. Se trata del restaurante japonés Tigre Barcelona, que ha conseguido más de 14 mil seguidores en apenas dos meses desde su apertura.

4. The Glow Filter

Seguramente solo con leer el nombre ya sabrás de lo que estamos hablando, porque The Glow Filter se ha convertido en una de las marcas más famosas de Instagram. El proyecto, emprendido por la influencer Marta Lozano y su futuro marido Lorenzo Remohi, es una marca de cosméticos que prioriza el cuidado de la piel. “Porque no son los filtros los que te definen, porque no es el brillo de la pantalla el que te ilumina, porque los hashtags no tienen el sonido de tu voz”, es uno de los eslóganes de Glow.

5. No Ni Ná

Paz Padilla y su hija Anna Padilla son la cabeza de esta marca de ropa y complementos. Su filosofía es hacer las cosas desde la tradición, la familia, la calidad, el cariño, la alegría y el buen rollo. Con un equipo de mujeres que se deja la piel en cada creación, la marca ha triunfado mucho en muy poco tiempo, sacando incluso una canción llamada también ‘No Ni Ná'. Con un claro guiño a la tierra de Paz, el resultado es “mitad Zahara y mitad corazón.”

6. Clínicas Dr Carla Barber

Y de marcas de ropa, restaurantes y festivales, llegamos hasta esta clínica de medicina estética y antienvejecimiento. La dueña es la influencer Carla Barber, de ahí el nombre del negocio: Clínicas Dr Carla Barber. Situada en Madrid, Las Palmas y Valencia, y con un equipo de médicos profesionales, es uno de los centros estéticos con más reconocimiento a día de hoy. Tanto que pasan consulta por diferentes ciudades españolas cada mes.