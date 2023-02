Anna Padilla se apunta a la moda del ‘animal print’ con pantalones de Mango y botas de punta cuadrada

Que Anna Padilla ha sido el gran descubrimiento del pasado año, es un hecho. La influencer se ha convertido en una de las grandes creadoras de contenido en nuestro país y referente de moda. Sí, Anna Padilla ha llegado a ser la mejor vestida de la boda de Marta Lozano y agotó las botas altas de Zara que más deseábamos. Sin ninguna duda, Anna Padilla está siendo una revolución y no deja de subir fotos con looks perfectos para ser la experta en moda que merecemos. Lo mejor de todo esto es que sus looks triunfan en redes y nosotros queremos hacernos con todos ellos, desde sus botas UGGs de confianza hasta los mocasines más ideales de la temporada. Anna Padilla ha conseguido enamorarnos de un look de lo más millennial y donde el animal print es el gran protagonista.

Cuando pensamos en prendas de leopardo, puede que nos recuerde a aquellos años donde el animal print era, la mejor de las tendencias. Sin embargo, en la actualidad, llega muy poco a poco a los armarios de las expertas en moda, porque hay que saber usarlo. De hecho, ya lo dijo Paula Echevarría, un mono de leopardo es difícil de defender si no sabes hacerlo. Pero, Anna Padilla se ha arriesgado y, en este caso, si ha ganado.

La influencer ha elegido un pantalón vaquero de leopardo de Mango para sobrellevar los días más fríos y los ha combinado con botas de punta cuadrada de Springfield, que se han convertido en su must este invierno. Llevar un pantalón de leopardo no es nada fácil y Anna Padilla ha conseguido que su look triunfe en redes y sus seguidores la felicitaban, hasta Dulceida quiso dejar su comentario: ‘’Me encanta el loookeeeet’'.

Jeans rectos animal print, de Mango (15,99 euros)

Jeans rectos animal print FOTO: Mango

Anna Padilla está crece como la espuma y deseamos copiar todos los looks de la influencer madrileña para convertirlos en una revolución, como ella.