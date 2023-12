Los 5 trucos de Sebastián Gallego para montar la mesa más elegante esta Navidad en casa

A falta de muy pocos días para dar comienzo (de manera oficial) a la Navidad, los anfitriones de este año deben tener cada detalle preparado. Porque, al fin y al cabo, el toque personal y característico que le des a la decoración de tu hogar es lo que más va a impresionar a tus invitados. E, incluso, puedes llegar a convertirte en la anfitriona por excelencia de todos los años. Uno de los trucos más imprescindibles para conquistar a tu familia o amigos es el de encargarte de los adornos y el engalanamiento en las mesas. Desde las coronas como centro de mesa hasta el ambiente acogedor que se crea con unos candelabros de diseño. Sebastián Gallego, comunicador y copresentador del podcast La vida y tal (junto con Ana Milán), nos ha presentado, como cada año, su cita más especial con la Navidad llena de decoraciones originales para conquistar a tus invitados. Pero, este año es muy especial, pues se ha juntado con Hendrick's para ofrecernos una idea de decoración de mesa de Navidad con cinco tips curiosos para sorprender.

Sebastián Gallego pone énfasis en la importancia de cuidar las gamas cromáticas armónicas. Es decir, todos los elementos que están en la mesa tienen un porqué y deben tener una cierta armonía entre ellos. Un consejo infalible del comunicador es el de apostar por los colores básicos de estas fechas navideñas: verdes, rojos, blancos y dorados, aunque no descarta añadir un elemento discordante para llamar la atención. Asimismo, Gallego apuesta por tener presente la naturalidad en su totalidad, dando relevancia a las flores (rosa, eucalipto o roble rojo) o las verduras (pepino, alcachofa o fruta). ¿Cómo no podrás destacar de esta manera? De la misma manera ocurre con los sentidos, pues no solamente importa el gusto, sino que también el olfato. Con esto Sebastián Gallego quiere decir que pongamos a la disposición del degustador todo tipo de propuestas gastronómicas, desde las tiernas carnes hasta las delicias de los mares. Un consejo que le funciona a la perfección es la de poner jengibre y canela sobre la mesa para ambientar el hogar.

Sebastián Gallego. Cedida por la marca

Al invitado le gusta sentirse especial y es por ello que en cada puesto del comensal podemos añadir un toque personalizado, como una servilleta grabada con su nombre, por ejemplo. También, el secreto para tener la mejor velada de Navidad es el de dejar con la boca abierta a tus invitados y todo tiene que ver con la decoración creativa. Pues bien, utiliza elementos u objetos a modo de adorno y suprime su uso tradicional, como la icónica botella Hendrick's reconvertida en bombonera. Y si no tienes tiempo para poner en marcha todos estos consejos de Sebastian Gallego, Hendrick's tiene el set completo junto con Matarranz 1911 para poner la mesa esta Navidad al punto. El diseño creado por Sebastián Gallego emplea una elegante vajilla, cristalería y cubertería de Salvador Bachiller y mantelería de Matarranz 1911, que ha sido diseñada junto a Hendrick's como el regalo perfecto para tus invitados.

Decoración para tu mesa de Navidad. Cedida por la marca

Se trata de una edición limitada de 50 unidades, enfrascada con un colorido y elegante cofre, que contiene la icónica botella Hendrick's y un juego de mantelería compuesto de un mantel y seis servilletas bordadas. Todos estos productos están confeccionados en tejido Jacquard en tono blanco y estilo victoriano. Y no nos podemos olvidar de la icónica botella de ginebra escocesa infusionada con la esencia de la rosa y pepino, y once botánicos de diferentes rincones del mundo.

Regalo Navidad Hendrick's por Matarranz 1911. Cedida por la marca

En definitiva, Hendrick's y Matarranz 1911 se han unido para ofrecer una combinación de éxito para sorprender a todos tus invitados. Este exclusivo regalo ya está disponible en la página web de Matarranz 1911 por 185 euros. Y es todo lo que necesitar para que todos te copien el próximo año.