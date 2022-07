Ana Milán y Sebas Gallego: “Somos las Elenas Francis reencarnadas en época de Tik Tok”

Se han lanzado al podcast, «La vida y tal». Ese «y tal» encierra aún más cosas que la vida misma que, como diría Leo Macías en La Flor de mi secreto, ¡Qué cruel, qué paradójica! ¡Qué imprevisible! ¡Y a veces, qué justa! Esa peli les inspiró para lo que pueden escuchar en Podimo y, a partir de ahí, no dejan títere con cabeza. Con mucha cultura pop y mucho, mucho humor. Son amigos y residentes en Madrid. Con ustedes, la actriz e influencer Ana Milán y el especialista en marketing y dircom, Sebas Gallego.

¿El primer podcast es como como la primera colonia, chispas?

Ana: Ha habido muy poca chispa porque ya la traíamos de casa.

Descríbanme «La vida y tal»

Sebas: Es el consultorio de Elena Francis reencarnada en la época de Tik Tok y diversificada en dos personas, que somos Ana y yo. Y nuestro mayor propósito en la vida es escuchar a esa gente que nos cuenta su historia para ayudarla y contar la nuestra.

Ana: Es tener dos buenos amigos 24/7 que ponen su sensibilidad y su experiencia a tu servicio.

¿La vida es siempre una hipótesis y un «y tal» interminable?

A: La vida para mí tiene poco de hipótesis.

S: Y poco de interminable porque te quedan 18 años y dos meses… Lo dice ella, ¡cuidao!

Decía Carson MCullers que la felicidad es algo tan simple como hacer el amor y comer tomates sin lavar. Entonces, ¿por qué nos complicamos tanto?

A: Si la felicidad fuera hacer el amor y comer tomates sin lavar casi todo el mundo en la costa mediterránea lo sería y… No es así. El ser humano es complejo. Estamos librando batallas duras. Tenemos, parafraseando a Ortega y Gasset, las circunstancias rondado nuestras vidas y esto, lo cambia todo.

¿Encadenamos tormentas emocionales o sequías pertinaces?

S: Ha caído el Gordo repartido.

A: Incluso, la pedrea.

Marilyn Monroe decía que era hija de Clark Gable. A mí me gusta decir que yo lo soy de Mastroianni y La Loren. ¿Sus padres putativos quiénes son?

A: Antes de decir quiénes son mis padres putativos, diría que Clark Gable es mi marido, Loren es mi hermana mayor y Mastroianni es mi es novio.

S: Yo me iría, por admiración. A Emilio Aragón por ese amor a la tele que siento, y Penélope Cruz.

¿Qué da más miedo: un silencio interminable o una conversación que no se agota?

A: Hace tiempo que no le tengo miedo ni a los silencios ni a las conversaciones. Pero no todo el mundo me vale para ambas cosas.

¿La realidad siempre supera a la ficción?

A: No hay ficción sin realidad. Creo que toda ficción, desde la que estamos viviendo en el sentido más pop de la palabra hasta Julio Verne, acaba siendo realidad, antes o después.

S: Uno en su vida sabe que la suya propia supera cualquier ficción.

A: Ésta es una frase que yo odio como casi todas las frases hechas. La gente que dice esas frases cosas no tiene derecho a voto.

S: Un beso, Luis.

¿Se puede ser sublime, ocurrente y tener su gracia sin interrupción?

S: Se puede ser ocurrente sin ser sublime y tener la gracia a ratos. Hay quien tiene oblicuos y hay quien es realmente ocurrente.

¿ Lina Morgan o Stanislavsky? ¿Método o improvisar?

A: Lo segundo.

S: Lina Morgan, siempre.

Ese plato por el que se enamorarían perdidamente de quien lo cocinara…

S: A ver, a mi Bertín me cocina unas fabes con almejas y yo no me enamoro de Bertín, aunque me coma las fabes

A: Que cocine bien es la estrellita dorada, pero no te enamoras. En el restaurante de Quique Dacosta habría cola.

¿Dónde se quitan ustedes la faja?

S: No usamos faja…

A: No te cuelgo porque no me estás llamando…

¿Y ese culebrón de la prensa rosa que les tiene absolutamente ensimismados?

S: A mi me tuvo en su momento gripado el culebrón de Ylenia y Lydia Lozano, aquello fue horas y horas y horas y los Belenazos, también, pero ahora mismo no tengo ninguno que ver sí o sí

A: Yo es que no consumo prensa rosa. Es Sebas quien me pone al día de todo.

Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál serían los suyos?

S: Esto es premonición, no tenemos mascota. Se nos queda cojo el nombre porno.

A: Mi calle empieza por Rey sería un poco pretencioso...