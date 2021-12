Cómo preparar correctamente la mesa para la cena de Navidad

La Nochebuena ya esta aquí, pero este año no parece que vaya a ser la mejor de nuestra vida. La nueva ola de contagios que se ha extendido por toda España en las últimas semanas, ha pillado a muchos miembros de muchas familias con la marcha cambiada... y si a eso se le añade la falta de certeza que arrojan los resultados de los test de antígenos en asintomáticos, tenemos que muchas personas han optado por celebrar la cena de Navidad únicamente con sus convivientes.

Pero esta situación no puede convertirse -bajo ningún concepto- en una excusa para que perdamos el espíritu navideño y para que no nos esforcemos por estar a la altura de la ocasión. Tenemos que hacer lo que podamos con las cartas que nos han tocado. Y que las cartas que nos han tocado no sean las mejores, no significa que la cena de Navidad haya dejado de ser una de las más importantes del año.

Por este motivo, debemos esforzarnos al máximo para que esta Nochebuena todo sea perfecto. ¿Y qué mejor que empezar preparando la mesa, los manteles y los cubiertos como Dios manda?

La falta de certeza que arrojan los resultados de los test de antígenos en asintomáticos ha hecho que muchas personas hayan optado por celebrar la Navidad únicamente con sus convivientes FOTO: Dreamstime La Razón

1. El mantel

Los manteles individuales son menos elegantes y menos cómodos de lo que sus defensores suelen admitir. Lo más cómodo y apropiado para una mesa con varios comensales es extender un mantel lo suficientemente grande como para que cubra la totalidad de la mesa.

Si quieres ir un paso más lejos, lo que debes hacer es colocar un muletón grueso debajo del mantel. Esto evitará que el mantel resbale y además, dará comodidad a los comensales. Es importante que este muletón esté bien sujeto y que no queden sobrantes sin amarrar. Para conseguirlo necesitaremos unas pinzas lo suficientemente grandes como para abarcar el grosor de la tela, y lo suficientemente fuertes como para poder agarrar firmemente el muletón.

2. Las servilletas

No hay nada menos elegante que una mantelería anárquica, con servilletas que no “encajan” con el mantel... bueno, sí que hay algo todavía menos elegante: las servilletas de papel. Es cierto que las servilletas de papel pueden llegar a ser cómodas porque nos ahorran tener que lavarlas, pero es una ocasión especial y si hay un momento para sacar las servilletas de tela, es en la cena de Navidad.

En cualquiera de los casos, ambos problemas se pueden solucionar si nos hacemos con un juego de mantelería que vaya a juego. En el caso de que no hayamos tenido tiempo para prepararlo con tiempo, trataremos de dilucidar cuáles de las servilletas de tela que tengamos a nuestra disposición pueden combinar mejor con el color y diseño de nuestro mantel.

Las servilletas se colocan siempre a la derecha del plato de cada comensal. Hay quién opta por darle un poco de fantasía al asunto, y monta cisnes, flores, (...) o cualquier otro elemento decorativo con ellas. No es necesario, pero dará que hablar a los comensales y seguro que será bien recibido. Pero si no nos vemos con ánimos de enredarnos en este asunto, será suficiente con que hagamos un pliegue simple, uniendo los dos extremos de la servilleta, y alisando la servilleta.

Dar un diseño diferente a las servilletas no es necesario, pero siempre será bien recibido FOTO: Colvin

3. Los platos

Cómo es lógico, los platos se colocarán en el orden en el que vayamos a utilizarlos. Una normal fundamental y que nunca se debe romper, es que el plato hondo no toca el mantel... siempre se coloca encima del plato liso. Y este se colocará -a su vez- sobre el bajoplato. No todo el mundo está acostumbrado a utilizarlos, pero una vez que lo pruebes no volverás a obviarlos. Su función no es simplemente decorativa, sino que también evitará que se ensucie el mantel (algo que agradeceremos cuando sea el momento de retirar los platos grandes y comencemos con el postre).

Si vamos a colocar también un plato para el pan, deberíamos adelantarnos un poco y comprar algún tipo de pan individual, que quedará mucho más resultón una vez puesto en la mesa. Una opción que nunca está de más, es colocar un plato de mantequilla en la parte superior izquierda, a las 11h. Aunque es algo que no se estila demasiado en nuestro país.

El plato de postre no se coloca, se deja en la cocina y solo lo llevaremos a la mesa cuando el resto de platos se hayan retirado y cuando hayamos limpiado todos los restos de comida anteriores.

4. La cubertería

Las cucharas y los cuchillos se colocan a la derecha del plato y los tenedores a la izquierda. Cuando tenemos varios cubiertos del mismo tipo, debemos colocarlos siempre en paralelo y de fuera hacia adentro... eso significa que los cubiertos más cercanos al plato son aquellos que usaremos en último lugar, y los más alejados son los que usaremos en primer lugar. El filo de los cuchillos siempre debe mirar en dirección al plato y las cucharas se colocarán a la derecha de los cuchillos, con la parte cóncava hacia arriba.

La opción más deseable es colocar los cubiertos de postre en la parte del plato más alejada del comensal (a las 12h) y en posición horizontal. La cuchara y el cuchillo se colocan con el mango a la derecha y el mango del tenedor a la izquierda. Si una vez que hemos colocado toda la mesa, vemos que la distribución queda demasiado recargada, podemos retirar estos cubiertos y llevarlos a la mesa cuando sea el momento de tomar el postre.

Lo ideal sería conocer si nuestro invitado es zurdo. Porque si es este es el caso, el orden de los cubiertos será el contrario: a la izquierda las cucharas y los cuchillos, y a la derecha los tenedores. Aunque no es algo tan importante como para que importunemos a todos los comensales preguntándoles sobre este tema. Así que, si no sabemos si hay algún zurdo en la sala, será suficiente con colocar los cubiertos en su disposición común.

5. Las copas

Las copas se colocan frente a los cubiertos de la derecha, es decir, entre las 12h y la 1h. Se suelen colocar tres copas: una para el agua (grande, de base ancha y baja altura), otra para el vino (algo más pequeña) y otra para de cava (alta y fina). Se colocan de izquierda a derecha. Es decir, en el extremo izquierdo la copa del agua y en el extremo derecho la del cava.