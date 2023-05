El look chandalero de Vicky Martín Berrocal es la comodidad absoluta para esos días en los que no apetece arreglarte

Un domingo en casa, trabajando, aunque en Madrid sea puente por San Isidro, no dan para otra cosa que para quedarse en chándal todo el día como ha hecho Vicky Martín Berrocal. Y eso sí, el ratito que ha salido a la calle también lo ha hecho con el look más cómodo y chandalero como es este. Porque la diseñadora andaluza hace que hasta un look con chándal como este sea fashion, porque con estilo se nace, o se hace, y a ella de estilo le sobra. Eso sí, no podemos dejar de pensar en los looks de Marta Sánchez en San Isidro, en Eurovisión 2023 o en el posado en bañador de Ana Milán que nos ha robado el corazón este fin de semana. Y aunque en Madrid sea festivo hoy por San Isidro, como nosotras estamos aquí trabajando, también le vamos a copiar el look chandalero a Vicky Martín Berrocal para estar cómodas delante del ordenador.

Zara, Miu Miu o Balenciaga confirman el regreso de los conjuntos de chándal retro más llamativos y maximalistas de todos, con grandes y coloridas franjas. Porque aunque después de la pandemia todas acabamos odiando los chándals, y solo queríamos ir con un outfit de fiesta y lentejuelas, ahora ya echamos de menos esa moda más cómoda y todoterreno. Y Vicky Martín Berrocal es buen ejemplo de ello, como su hija Alba Díaz, que son las reinas del chándal y de las bombers para esta primavera en Madrid. Leggings, pijamas y ropa de estar por casa se convirtieron en los grandes protagonistas del confinamiento y, cuando este acabó, la tendencia que ponía el foco en prendas de carácter sporty como sudaderas o pantalones jogger ha seguido más que vigente. Durante los últimos meses, lo más viral han sido los conjuntos de chándal de dos piezas, especialmente en tonalidades neutras como beige o gris. Y Vicky Martín Berrocal lo tiene claro.

Una tendencia chandalera que Vicky Martín Berrocal lleva de maravilla con esta sudadera negra, pantalón gris, zapatillas blancas y una gorra para darle aún más rollazo.