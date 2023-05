Alba Díaz es la jefaza de los looks con falda vaquera que más estilizan y esta vez la ha combinado con la bomber más viral

De tal palo, tal astilla. Y eso es lo que pasa con Alba Díaz, que derrocha el mismo estilo y amor por la moda que su madre, Vicky Martín Berrocal. Y últimamente, las dos nos lo demuestran casi a diario en su cuenta de Instagram. Si hace unos días Alba Díaz nos enamoraba con un conjunto rosa de Mango, ahora lo ha hecho con este look de Zara que no puede ser más tendencia porque combina dos de las tendencias de la primavera; una falda vaquera y una bomber. Las faldas vaqueras que llegan hasta los pies se han convertido en la tendencia inesperada que fichar esta temporada, así lo estipulan famosas como Elsa Hosk, Noémi Merlant en Venecia o el street style de Copenhague. Las faldas de este tipo fueron toda una constante en los años 90 tardíos y comienzos de los años 2000, y ahora han vuelto a nuestro armario para quedarse a vivir con nosotros por un largo tiempo. Es decir, que si aún no tienes una, te avisamos que te va a hacer falta para marcarte lookazos de primavera como el de Vicky Martín Berrocal con sus zapatillas New Balance más cómodas hace unas semanas, o ahora Alba Díaz con bomber negra de Zara y sandalias de plataforma.

El street style de ciudades como Nueva York o Copenhague han venido a confirmar que se trata de la chaqueta más relevante de la temporada, y no solo ellos, también todas las influencers de nuestro país, y Violeta Mangriñán o Alba Díaz son buen ejemplo de ello. Porque si la bomber blanca se agotó en hora, esta en color negro también. Las chaquetas bomber llevan meses anunciando su regreso y, en Nueva York, han terminado por alzarse como una de las prendas más necesarias de cara a la primavera. Su practicidad es innegable. Es la perfecta chaqueta que llevar cuando ya no hace frío, pero tampoco calor. Es decir, la chaqueta perfecta para la primavera y más si la combinas con una falda denim de Zara.

Bomber maxi bolsillos, de Zara (69,95 euros)

Bomber. Zara

Una bomber corta de Zara de cuello redondo y manga larga con maxi bolsillos de plastrón con solapa en delantero y acabados en rib combinados a tono que Alba Díaz ha combinado con una camiseta negra crop, falda denim y sandalias negras de plataforma.