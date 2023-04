Alba Díaz tiene el look en camel para aquellos días en los que no sepas qué ponerte

Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal, nos ha vuelto a conquistar con otro look de lo más sencillo, básico y casual para el día de ayer, y es que esta amante de la moda no deja de sorprendernos con cada look que enseña en sus redes sociales, inspirando a muchas de sus seguidoras a la hora de vestir, pues siempre triunfa con cada prenda con la que se hace. Ya nos conquistó con este vestido 'cut out' en blanco de Zara que usó durante su viaje a Miami con su madre Vicky Martín Berrocal, quien también lució un espectacular vestido en dorado de crochet -la tendencia más viral de la temporada-, y es que ambas deslumbran con cada look. Sea como sea, siempre se suma a cada tendencia que va acorde a su estilo y gustos, como este look de camisa de palabra de honor beige que se hizo viral en tan solo unas horas y pantalones cargo en blanco que tan de moda está.

Para el día de ayer, Alba Díaz, quien contaba en sus redes sociales que no pretendía acudir a la Feria de Abril, optó por lucir un look de lo más básico y todoterreno compuesto por prendas en camel, un tono que le favorece, pues son muchas las ocasiones en las que la hemos visto lucir prendas en dicho tono, como este look de falda midi de canalé de Alba Díaz junto con un crop top y un cárdigan del mismo tono que llevó el pasado marzo, un look de lo más casual, sencillo que puede usarse para el día a día con sandalias de tacón o sneakers. Para el día de ayer, llevó un top en camel ajustado y de corte crop, una prenda que está de moda y que va con absolutamente con todo y que ella combinó con una blazer del mismo tono y ajustada junto con unos vaqueros de tiro alto que tanto le favorecen. Como toque final, Alba Díaz optó por unos sneakers en blanco, el calzado más cómodo y en tendencia de la temporada.

Camiseta cropped sin mangas, de H&M (4,99 €)

Camiseta cropped H&M

Sea como sea, este look puede inspirarte para esos días en los que no sepas qué ponerte, pues es cómodo, versátil y muy básico.