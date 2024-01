Uñas 2024: estas son todas las tendencias que van a seguir las mujeres de 50 años

Cada vez que se aproxima una nueva temporada o un nuevo año hablamos de las tendencias de moda que más vamos a llevar. Y es que no solamente ocurre con las prendas, sino que también con los diseños de uñas o tonos que vamos a llevar en los próximos meses. Si hay una beauty trend de 2023 que hemos visto (y lucido) hasta la saciedad ha sido el estilo baby boomer o la fiebre del rosa Barbie. Sin embargo, debemos decir adiós a todas ellas para dar paso a las novedades de 2024 que todas las mujeres de 50 años van a pedir en su salón de belleza de confianza. Existen muchas tendencias en uñas que nacieron en la pasada primavera-verano 2023 que todavía siguen presentes entre nuestras preferencias, como el efectoglazed o el color rojo. Pero, las expertas en belleza ya nos han adelantado qué diseños van a ser los más llevados por todas las mujeres en los próximos meses. Y ya se puede asegurar que si el año pasado se apostó por una colorimetría más llamativa y original, este promete enamorarnos con tonos más llevaderos, sencillos y suaves.

Las mujeres más clásicas van a seguir apostando por los colores nudes, ya que son ponibles con todos los looks y pasan más desapercibidas (pero, nunca desentonan). No obstante, no podemos negar que también se van a querer apuntar a la nueva tendencia del Milky Nail, una propuesta de lo más favorecedora que trata de destacar nuestras uñas por un blanco roto. La versión Clean Nail también se ha unido a nosotras con un esmalte homogéneo y natural para crear un efecto como si no lleváramos nada. Y, tampoco pasa de moda (todavía) el decorado con pan de oro, una fórmula de lo más elegante y romántica con un toque especial y mágico. Por el contrario, las mujeres de 50 años más atrevidas van a poder seguir siendo trendies y modernas porque no todo se queda en apuestas sencillas y básicas. Pues bien, la gama de colores en marino o el efecto metalizado (en todas sus posibilidades) son dos alternativas que entran en la lista de tendencias en uñas de 2024.

1. En tonos nude

2. Con la tendenciaMilky Nail

3. Con detalles de pan de oro

4. Las más confiadas: Clean Nails

5. Con el llamativo efecto glaced

6. El más rompedor efecto metalizado

7. En colores marinos

8. En el clásico rojo

El 2024 está destacando por una propuesta de diseños de uñas de lo más neutra y natural con tonos nudes y suaves. Las mujeres de 50 años tienen claro que van a pedir una de estas opciones en su próxima cita en su salón de belleza favorito.