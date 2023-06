Tamara Falcó nos sorprende con el color de uñas menos pijo para el verano que potencia el bronceado pero que seguro no llevará a su boda

Si ayer Tamara Falcó nos sorprendía con su nueva despedida de soltera, hoy lo hace con el color de uñas más veraniego y menos pijo, que seguro que no llevará a su boda. Porque mientras todo el mundo habla y debate sobre su peso para el día de su boda con Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón, no ha podido hablar más claro en su aparición la semana pasada en 'El Hormiguero'. "Están todo el día diciéndome que si voy a perder diez kilos antes de mi boda y yo siempre respondo: 'Piérdalos usted'. "Pero, ¿yo por qué? Estoy en mi normopeso. Puedo estar más delgada o menos delgada, pero, ¿por qué? Si el traje me lo están haciendo a medida, ¿por qué yo tengo que perder diez kilos porque a ti te apetece? ¡Pues no!". Y lo más importante que dijo Tamara Falcó ha sido esto, "además nadie le ha pregunta a Íñigo si él va a perder diez kilos". Y ahora nos sorprende con la manicura más veraniega, y menos pija, que no llevará a su boda pero si que ha estrenado para empezar el mes de junio. Si el fin de semana era su madre, Isabel Preysler, la que se convertía en la invitada perfecta de boda los 70 años, ahora es Tamara Falcó la que crea tendencia con este color de uñas de OPI.

Tendencias de manicura para este verano hay muchas, pero destaca por tonalidades más vibrantes y atractivas como el amarillo, el naranja o el azul, como bien ha demostrado Tamara Falcó con este azul de OPI con el que nos ha robado el corazón. "Gelato on my mind", el tono de OPI que ha elegido Tamara Falcó y que en la web de la marca definen como "deliciosamente dulce y helado, azul pastel". Un color de uñas de verano que resalta sobre la piel y potencia el bronceado de forma inmediata.

Gelato on mi mind, de OPI (17,30 euros)

Gelato on my mind. OPI

