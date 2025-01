3 suplementos clave para reforzar tu sistema inmune en invierno, avalados por una experta

¿Sientes que siempre te pones mala en invierno? Tranquila, no eres la única, en estos meses cuando las temperaturas rozan o incluso bajan de los 0 grados nuestro sistema inmune sufre más que nunca. Si ya has pasado por el clásico catarro, gripe o algún virus molesto, o simplemente quieres evitar que tus defensas te dejen tirada en las próximas semanas, tenemos buenas noticias. Hemos hablado con la Dra. Isabel Viña Bas, una de las mayores expertas en salud y suplementación, y nos ha revelado tres suplementos imprescindibles para reforzar tu sistema inmune este invierno. Spoiler: no volverás a sentirte tan vulnerable frente a las bajas temperaturas.

Pero antes de entrar en materia y contarte cuáles son esos 3 suplementos que necesitas incorporar en tu rutina diaria desde ya, la Dra. nos recuerda que nuestro sistema inmune tiene dos grandes equipos que trabajan en perfecta coordinación:

Respuesta inmune innata: Es la primera línea de combate contra las infecciones. Actúa rápido, aunque de forma generalista. Piensa en ella como un ejército que ataca a todo lo que parece una amenaza.

Ahora bien, para que estas dos líneas funcionen al 100%, necesitan apoyo. Y aquí entran en escena tres suplementos esenciales: Vitamina D, Vitamina C y Omega 3.

Vitamina D

Si existe un nutriente esencial para tu sistema inmune, es la Vitamina D. Todas las células inmunológicas tienen receptores para ella, lo que demuestra su papel indispensable. Ayuda tanto a la respuesta innata como a la adaptativa, mejorando su eficacia. Además, actúa como un moderador natural, evitando respuestas inmunes exageradas que podrían causar inflamaciones peligrosas o incluso enfermedades autoinmunes. ¿Buscas un plus? La Vitamina D3+K2 de IVB Wellness Lab combina todo lo bueno de la vitamina D3 con la vitamina K2, un nutriente que optimiza su absorción y beneficios. Perfecta para protegerte de infecciones y cuidar tus huesos al mismo tiempo.

Vitamina D3+K2, de Ivb wellness lab (18,90 euros)

Vitamina D3+K2 Ivb wellness lab

Vitamina C

Probablemente, ya sabes que la Vitamina C es esencial para prevenir resfriados, pero su papel en el sistema inmune va mucho más allá. Es clave para la producción de leucocitos, las células encargadas de combatir infecciones. Además, protege a estas defensas de los radicales libres, esas moléculas dañinas que se generan durante una infección y que pueden dañar incluso a las células encargadas de protegernos. Otro de sus grandes beneficios es su capacidad para modular el sistema inmune. Esto significa que evita respuestas excesivas que, en lugar de ayudar, terminan causando más daño al tejido sano. Con la Vita C500 de IVB Wellness Lab, tendrás una fórmula concentrada y eficaz para mantenerte fuerte y lista para cualquier reto invernal.

Vita C 500, de Ivb Wellness Lab (14,40 euros)

Vita C 500 Ivb wellness lab

Omega-3

Y por último, pero no por ello menos importantes los ácidos grasos Omega-3 son imprescindibles para una respuesta inmune equilibrada y eficiente. Ayudan a mejorar la función de linfocitos y macrófagos, dos de las células más importantes en la lucha contra infecciones. Además, fortalecen las barreras mucosas, que son la primera línea de defensa contra patógenos externos. La versión vegana de IVB Wellness Lab, Vegan Omega3+, es una opción sostenible y de alta calidad que garantiza que estés preparada para afrontar cualquier desafío invernal, mientras cuidas de tu salud general y del planeta. Consejo extra: Yo guardo la mía en el frigorífico para que se conserve mejor.

Vegan omega3+, de Ivb wellness lab (27,90 euros)

Vegan omega3+ Ivb wellness lab

No olvides que, aunque los suplementos son grandes aliados, un sistema inmune fuerte necesita algo más. Una dieta equilibrada, dormir lo suficiente, manejar el estrés y mantenerse activa son piezas fundamentales del rompecabezas. Pero si este invierno quieres ese empujón extra para asegurarte de que tu cuerpo responde rápido y eficazmente ante cualquier amenaza, estos tres suplementos serán tus mejores aliados. ¿Lista para enfrentarte al invierno con un sistema inmune de hierro? Con el apoyo de estos tres suplementos clave, tu sistema inmune estará listo para enfrentarse al invierno con la fuerza de un escudo invencible y recuerda: cuidar tus defensas no solo es una inversión en tu salud, sino en tu bienestar diario.