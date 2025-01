Suplementos para el cabello ¿sí o no? Una experta responde

El estrés, el paso del tiempo o el uso de herramientas que dañan el cabello, así como un inadecuado cuidado del pelo, son algunos de los factores por los que se nos cae el pelo. Pero hay muchos más motivos, hormonales e incluso estacionales, que influyen en la caída del cabello. ¿Qué hacemos cuando seguimos teniendo el pelo débil después de cumplir con todos los consejos que nos han dado? Pues que alguien nos habla de los suplementos de belleza y nos agarramos a ellos como a un clavo ardiendo esperando que hagan magia.

Las expectativas aumentan y, por tanto, también la decepción. Para empezar, los mismos suplementos suelen puntualizar en el paquete que se trata de productos complementarios a otros. Por otro lado, es importante que —antes de empezar a tomar cualquier tipo de suplemento— acudir a un profesional. No todos los cuerpos responden igual a determinadas sustancias. Dicho esto, ¿funcionan realmente los suplementos para el cabello?

Suplementos para el cabello ¿sí o no?

La Dra. Leire Barrutia lo explica en un vídeo de su perfil de Instagram. "Suplementos para el cabello: Te cuento si me parecen bien o mal como dermatóloga. Si notas una caída de pelo excesiva, te cuento un suplemento que sí te recomiendo y uno que no como dermatóloga", sostiene.

Ante cualquier caída exagerada de pelo o pérdida de densidad sostenida en el cabello, es fundamental acudir a un dermatólogo para valorar bien la alopecia. Dicho esto, ¿qué suplementos son interesantes y cuáles no? "Uno que sí tiene mucha evidencia científica es el hierro. Su déficit es la causa más frecuente de efluvio telógeno crónico (caída aumentada, exagerada), sostenida durante 6 meses. Es frecuente en mujeres por la menstruación. Lo importante antes de empezar a suplementarlo, es —además de acudir al dermatólogo— realizar un análisis para valorar sus niveles. Es importante saber que tenemos que fijarnos en la ferritina, que es el depósito de hierro, y que muchas veces sale en el rango correcto, pero que no debe estar por encima de 40 para no considerarse una causa o no interferir en el correcto crecimiento del cabello", explica la dermatóloga.

Por su parte, la experta explica que hay un suplemento que no recomienda: "A pesar de ser muy popular, no recomiendo la biotina, ya que prácticamente no tenemos evidencia científica de que pueda ayudar en la caída del cabello al 100%. Además, puede interferir de forma importante en análisis de sangre, dando lugar a resultados falsos positivos o falsos negativos en temas importantes", sentencia.

¡Oído cocina!