5 cortes de pelo con flequillo desfilado que las mujeres de 50 años están pidiendo en la peluquería

Los flequillos (en sus diversas facetas) tienen el poder absoluto de cambiarnos el rostro. Porque no nos vamos a ver de la misma manera con un flequillo cortina que con un flequillo mullet, dos de los más llevados durante este año. Sin embargo, las influencersde más de 50 años nos han demostrado que los cortes de pelo con flequillo desfilado son los que nunca pasan de moda y siempre favorecen a todas las mujeres. Y si todavía no recuerdas a qué estilo nos referimos, nosotras te lo contamos. El flequillo desfilado es aquel que queda más vaciado y que tiene un movimiento ligero, muy diferente al recto y tupido que tradicionalmente conocemos. Si alguna vez has tenido flequillo o actualmente lo llevas, vas a acabar pidiendo esta versión en tu peluquería de confianza, ya que es uno de los más cómodos y fáciles de mantener y peinar. Además, funciona con cualquier corte de pelo, desde el más mini hasta el más largo, y es capaz de rejuvenecer nuestro aspecto. Indiscutiblemente, el corte de pelo con flequillo desfilado es el que siempre hemos visto a nuestras madres o hermanas mayores, pues es clásico y perfecto para combinar con diversos peinados.

El corte de pelo con flequillo desfilado es uno de los más comunes entre las mujeres de más de 50 años, que se han convertido en todas unas expertas en belleza. Y este tipo de flequillo tan glamuroso y en tendencia lo llevan de todas las maneras, desde el amado y popular corte bixie (un intermedio entre el pixie y el bob) hasta el shaggy bob, un corte de pelo a capas a la altura de la barbilla y que es ideal para tener todo el movimiento que necesitas en tu melena. Asimismo, las mujeres 50+ han apostado por introducirse en esta nueva moda del flequillo desfilado combinándolo con un corte de pelo midi, uno de los más acertados para las más dubitativas. Y siguiendo con la melena a capas (que ya llevó Rachel Green en los años 90), esta técnica se ha fusionado con el flequillo desfilado para causar inspiración a todas nuestras amigas. Tampoco podemos olvidar el corte de pelo clavicut, un hairstyle que ha triunfado también en este 2023.

1. Corte bixie con flequillo desfilado

2. Corte shaggy bob con flequillo desfilado

3. Corte midi con flequillo desfilado

4. Corte a capas con flequillo desfilado

5. Clavicut con flequillo desfilado

Ahora que se acerca la Navidad, es el mejor momento para darle salud y frescor a tu melena con un buen corte de pelo con flequillo desfilado. Así que cambia de look para sentirte renovada en este mes de diciembre.