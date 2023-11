7 maquillajes para mujeres de 50 años que vas a comprar en el Black Friday

Cada maquillaje o base de maquillaje se utiliza para conseguir un resultado u otro en nuestro rostro. De la misma manera que urgimos de uno con una alta cobertura por las mañanas para dejar un rostro fresco, también precisamos de otros más ligeros para conseguir un look natural. Pues bien, esto también ocurre con la edad, ya que para la etapa de juventud requerimos una serie de productos según nuestra piel (por ejemplo, si tenemos acné o queremos aportar vitamina C) y para aquella más adulta hacemos recurso de otros para reducir signos de edad. Y es que las mujeres de más de 50 años, además de ser un ejemplo en moda, también dictan las tendencias de belleza y, además, regalan trucos de maquillaje dignos de hacerles caso (y ponerlos en práctica el mismo día). Sin embargo, cuando cumples cierta edad, tu rutina de maquillaje varía y uno de los principales objetivos es el de crear un efecto piel lisa a través de un makeup rejuvenecedor. Para ello, existen maquillajes que ayudan a conseguir dicha finalidad, además de obtener una piel bonita y brillante. Y lo mejor de todo es que el Black Friday está a la vuelta de la esquina y puedes conseguir todos estos productos a un descuento de infarto.

Es importante tener en cuenta que para conseguir un maquillaje rejuvenecedor, pero natural, las mujeres de más de 50 años utilizan tanto maquillajes compactos como maquillajes líquidos. La Luminous Silk, de Armani Beauty, es una de las más compradas y útiles para conseguir un rostro con una textura lisa y ligera. Asimismo, para lograr una segunda piel y con una duración de 24 horas, la propuesta 'Double Wear', de Estée Lauder, es una de las favoritas de las mujeres 50+. También, la 'Born This Way', de Too Faced, es una de las mejores valoradas para llevarla a diario. De igual forma, se debe hacer hincapié en el modelo 'Amazonian Clay', de Tarte, que promete crear un efecto poros invisibles para lucir una piel de lo más joven y sin líneas de expresión. Y uno de los maquillajes en polvo que va a arrasar en el Black Friday es el Pro Filt'r Soft Matte, de Fenty Beauty, con un acabado natural y sin brillos. Dior Beauty tiene uno de los mejores maquillajes, Forever Natural Velvet, para tener una dermis suave y glamurosa. Y no nos olvidemos de la importancia de incluir la protección solar a nuestra rutina de maquillaje con la Almost Power, de Clinique.

1. 'Luminous Silk', de Armani Beauty (52 euros)

Maquillaje 'Luminous Silk'. Armani Beauty

2. 'Double Wear', de Estée Lauder (28 euros)

Maquillaje 'Double Wear'. Estée Lauder

3. 'Born This Way', de Too Faced (45 euros)

Maquillaje 'Born This Way'. Too Faced

4. 'Amazonian Clay', de Tarte (40 euros)

Maquillaje 'Amazonian Clay'. Tarte

5. 'Pro Filt'r Soft Matte', de Fenty Beauty (39 euros)

Maquillaje 'Pro Filt'r Soft Matte'. Fenty Beauty

6. 'Forever Natural Velvet', de Dior Beauty (70 euros)

Maquillaje 'Forever Natural Velvet'. Dior

7. 'Almost Powder', de Clinique (45 euros)

Maquillaje 'Almost Powder'. Clinique

Queda una semana para que llegue el Black Friday, por ello debes tener preparada la cesta de tu tienda de belleza y cosmética favorita. Investiga, prueba y decídete por los mejores maquillajes que las mujeres de más de 50 años utilizan.