Adiós a las manchas de maquillaje en tu almohada: este es el sencillo truco que las dejará como nuevas

Dormir con maquillaje no siempre tiene por qué significar almohadas arruinadas: hay métodos caserossimples y eficaces para recuperar esas fundas antes de tener que tirarlas o reemplazarlas.

El maquillaje —bases, polvos y productos con aceites— se introduce en las fibras de algodón y puede penetrar profundamente, especialmente tras horas de contacto. Esa mezcla de productos, sebo y roce favorece que la tela quede marcada, lo que hace difícil su limpieza si no se actúa rápido.

Métodos caseros que realmente funcionan

Vinagre blanco + bicarbonato: moja la funda en agua tibia con vinagre, deja reposar entre 30 y 60 minutos y después lava normalmente. Si la mancha persiste, frota suavemente con detergente líquido antes del lavado.

Detergente suave o jabón lavavajillas + agua fría: para maquillaje reciente o manchas leves, aplicar un poco de jabón diluido, frotar con cuidado y aclarar con agua fría suele ser suficiente.

Para manchas de productos con base aceitada: absorber exceso primero con bicarbonato o almidón, dejar actuar, cepillar y luego lavar. Este truco ayuda a disolver aceites y residuos incrustados.

Consejos clave para no estropear la funda

No frotes con fuerza: frotar agresivamente puede dañar las fibras o fijar más la mancha. Mejor presiona suavemente, desde los bordes hacia el centro.

Evita agua caliente al inicio: el agua caliente puede hacer que la mancha se fije aún más. Usa primero agua tibia o fría, y solo si el tejido lo permite, un lavado caliente al final.