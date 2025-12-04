Truco
Adiós a las manchas de maquillaje en tu almohada: este es el sencillo truco que las dejará como nuevas
Si te fuiste a dormir sin desmaquillar no te preocupes, existen métodos caseros y fáciles que te ayudarán a dejarla limpia sin esfuerzo
Dormir con maquillaje no siempre tiene por qué significar almohadas arruinadas: hay métodos caserossimples y eficaces para recuperar esas fundas antes de tener que tirarlas o reemplazarlas.
El maquillaje —bases, polvos y productos con aceites— se introduce en las fibras de algodón y puede penetrar profundamente, especialmente tras horas de contacto. Esa mezcla de productos, sebo y roce favorece que la tela quede marcada, lo que hace difícil su limpieza si no se actúa rápido.
Métodos caseros que realmente funcionan
- Vinagre blanco + bicarbonato: moja la funda en agua tibia con vinagre, deja reposar entre 30 y 60 minutos y después lava normalmente. Si la mancha persiste, frota suavemente con detergente líquido antes del lavado.
- Detergente suave o jabón lavavajillas + agua fría: para maquillaje reciente o manchas leves, aplicar un poco de jabón diluido, frotar con cuidado y aclarar con agua fría suele ser suficiente.
- Para manchas de productos con base aceitada: absorber exceso primero con bicarbonato o almidón, dejar actuar, cepillar y luego lavar. Este truco ayuda a disolver aceites y residuos incrustados.
Consejos clave para no estropear la funda
- No frotes con fuerza: frotar agresivamente puede dañar las fibras o fijar más la mancha. Mejor presiona suavemente, desde los bordes hacia el centro.
- Evita agua caliente al inicio: el agua caliente puede hacer que la mancha se fije aún más. Usa primero agua tibia o fría, y solo si el tejido lo permite, un lavado caliente al final.
- Actúa cuanto antes: cuanto más frescas sean las manchas, más fácil será eliminarlas. Esperar mucho tiempo reduce mucho las posibilidades de éxito.
