Este es el truco viral de maquillaje con el que conseguir un efecto lifting y piel bronceada todo el año

Hay tendencias de maquillaje que aparecen de repente en redes y, sin hacer ruido, terminan cambiando por completo la forma en la que nos maquillamos la cara. Y luego están las que llegan para convertirse en pequeñas revoluciones beauty. Dentro de esta última categoría acaba de entrar una tendencia que mezcla rubor, bronceado y efecto lifting en un solo gesto. Todo en uno. No requiere habilidades profesionales, tampoco una colección interminable de brochas. Solo ganas de experimentar y un colorete en crema. Las redes ya la han bautizado y no puede ser más gráfica: la técnica del corazón invertido.

Detrás de este gesto viral hay una explicación muy lógica: el coloretees capaz de cambiar la expresión del rostro más que cualquier otro producto. Lo dice la maquilladora oficial de Perricone MD, Patricia Carretero, y lo confirma cualquier mujer que haya comprobado cómo un toque de color puede mejorar el ánimo en cuestión de segundos. Lo fascinante es que este método no solo aporta ese rubor saludable que asociamos al buen día, sino que suma un extra de luminosidad cálida y un efecto estirado que parece recién salido del estudio de un maquillador profesional. Un dos por uno que funciona en pieles jóvenes, maduras, secas, mixtas… y que promete convertirse en el nuevo básico del neceser.

¿En qué consiste exactamente la técnica del corazón invertido?

Lo clásico siempre ha sido aplicar el colorete en las mejillas con dos toques estratégicos. Ese movimiento que llevamos haciendo décadas está a punto de actualizarse. Según explica Patricia Carretero, "la idea es dibujar con el colorete una especie de corazón al revés, empezando desde el centro de la frente, bajando por las sienes y recorriendo las mejillas para acabar en la nariz". Parece complejo, pero la clave está en la suavidad: capas finas, bien difuminadas, y un trazo continuo que se funda con la piel.

¿Por qué funciona tan bien? Porque reproduce exactamente dónde nos da el sol de forma natural. "Con este método no solo aplicamos el colorete, también conseguimos un efecto bronceado porque el tono sube hacia la frente, justo donde nos daría el sol de verdad", explica la maquilladora. Y aquí llega el verdadero motivo por el que se ha vuelto viral: levanta los pómulos y rejuvenece. Al concentrar el color en la parte alta del rostro, los rasgos se elevan visualmente, la piel se ve más sana y el resultado es un lifting inmediato sin necesidad de contorno oscuro ni mil capas de maquillaje.

Detalle técnica corazón invertido. Cortesía

Carretero insiste en un punto importante: mejor con fórmulas en crema. "Se difuminan mejor, dejan la piel jugosa y permiten modular la intensidad según el momento o el tipo de piel". Puedes usar los dedos o una brocha pequeña, pero lo crucial es ir llevando el color hacia las zonas donde el sol deja ese halo cálido: frente, sienes, mejillas y nariz. Con esto, el efecto buena cara está garantizado… incluso en pleno diciembre.

Los productos para dominar la técnica de maquillaje más viral del otoño (y broncearte sin sol)

Antes de entrar en detalle, un aviso: para que esta técnica quede impecable necesitas productos en crema que se fundan con la piel, aporten color modulable y tengan ingredientes que cuiden la piel a la vez. A continuación, dos productos para lograr este acabado fresco, jugoso, natural y tan favorecedor.

No makeup radiant glow balm, de Perricone MD (42 euros)

No makeup radiant glow balm. Perricone MD

Un bálsamo tres en uno para mejillas, ojos y labios que aporta brillo saludable, tono natural y un toque de luminosidad muy efecto “piel de vacaciones”. Su fórmula combina vitamina C, niacinamida y manteca de karité para hidratar, unificar el tono y rejuvenecer el aspecto de la piel.

No makeup blush balm, de Perricone MD (41 euros)

No makeup blush balm. Perricone MD

El colorete en crema más fácil de usar y el más agradecido en pieles maduras. Tiene textura cremosa, modulable y un acabado radiante que revive el rostro al instante. Además, incluye ingredientes de tratamiento como éster de vitamina C, ceramidas, ácido hialurónico y aceite de camelia: hidrata, suaviza líneas, mejora manchas oscuras y deja un tono natural que se mantiene bonito durante horas.

El gesto que cambiará tu maquillaje (y tu expresión) este otoño-invierno

Si buscabas un truco fácil, rápido y eficaz para verte más luminosa, favorecida y con ese rubor efecto buena cara incluso después de una semana intensa, la técnica del corazón invertido es tu nueva mejor aliada. Y si además quieres elevar rasgos sin perder naturalidad, este es el método que más expertos están recomendando.

Porque al final, un simple toque de color puede cambiarte la cara… y hasta el ánimo. Y este, palabra de maquilladora, funciona siempre.