La falda de Inés Domecq que conquista la Navidad: lentejuelas, encaje y el fichaje definitivo para las mujeres más elegantes

Inés Domecq nunca falla cuando se trata de interpretar la elegancia. Y esta Navidad, lo vuelve a demostrar con una de sus prendas más icónicas: la falda Romería, una pieza que combina lentejuelas, encaje y un diseño en zigzag que estiliza al instante. La creadora de The IQ Collection se ha convertido en uno de los grandes referentes de estilo en España —precisa, sofisticada y siempre impecable— y esta falda es una prueba más de por qué todo lo que toca se convierte en tendencia.

La firma ha compartido en redes a Inés con esta falda en un look absolutamente perfecto para las fiestas: un jersey negro de manga larga con lentejuelas integradas, joyas XL que aportan fuerza al estilismo y un beauty muy marcado que refuerza la estética festiva. El resultado es un look que mezcla sobriedad y brillo en su justa medida, ideal para las cenas importantes de diciembre y para quienes quieren apostar por un estilismo elegante, rotundo y sin estridencias.

Un diseño de edición limitada que eleva cualquier look

La falda Romería, perteneciente a la Colección Goya y de edición limitada, es una prenda midi de tiro alto confeccionada en encaje negro y lentejuelas dispuestas en un estampado zigzag que aporta movimiento y profundidad. Se ajusta mediante cremallera lateral invisible, lo que mantiene el diseño limpio y continuo. Está fabricada íntegramente en España, uno de los valores diferenciales de The IQ Collection y una de las razones por las que sus piezas tienen tanto carácter.

El look de Inés. IQ Collection

La falda está disponible desde la talla XS y tiene un precio de 410 euros, reafirmando su carácter exclusivo y artesanal. No admite devolución económica, un detalle habitual en las piezas de edición limitada, pero sí permite el reembolso mediante tarjeta de compra. Este tipo de diseño no solo destaca por su estética, sino también por su durabilidad y por la versatilidad que ofrece: puede pasar del cóctel a una cena formal sin perder fuerza.

Cómo la lleva Inés Domecq (y cómo copiar su estilo estas fiestas)

Inés combina la falda Romería con un jersey negro ajustado, textura brillante y hombros estructurados, lo que equilibra visualmente la silueta y deja todo el protagonismo al bajo de lentejuelas. Suma un clutch negro y joyas doradas, sus inseparables brazaletes y anillos XL, para reforzar ese toque sofisticado que tanto la caracteriza.

Falda Romería. IQ Collection

Es un look perfecto para Navidad por varias razones:

Tiene brillo, pero no resulta excesivo.

Estiliza gracias al tiro alto y al efecto vertical del zigzag.

Permite mantener la calidez sin renunciar a la elegancia gracias al jersey cerrado.

Es un estilismo de noche, pero con la dosis justa de sobriedad que piden los eventos familiares.

Para copiar la fórmula, basta con combinar la falda con un top negro cerrado, ya sea de punto fino, lurex o incluso un body, y sumar complementos en dorado o negro. En los pies funcionan tanto unas sandalias minimalistas como un salón clásico.

La falda definitiva para un armario festivo impecable

En un año donde las lentejuelas vuelven con más fuerza que nunca, Inés Domecq demuestra que la elegancia no está reñida con el brillo. La falda Romería es una inversión perfecta para quienes buscan un look de Navidad clásico, favorecedor y atemporal, pero con un guiño sofisticado que marca la diferencia.

Una pieza de edición limitada que, como siempre ocurre con The IQ Collection, promete volar en cuestión de horas. Si buscas un look festivo impecable, esta es la falda.