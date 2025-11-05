Tana Rivera y el look en Perú que podría haberle robado del armario a su madre: chaleco boho y vaqueros

Tana Rivera se encuentra disfrutando de unos días de desconexión en Perú junto a sus inseparables amigos María García de Jaime y Tomás Páramo, y, como era de esperar, las imágenes del viaje no han tardado en hacerse virales. Entre paisajes andinos, paseos y momentos de relax, uno de sus últimos looks ha llamado especialmente la atención: un conjunto que bien podría haberle robado directamente del armario a su madre, Eugenia Martínez de Irujo, una de las mujeres más elegantes y con más estilo de la aristocracia española.

La joven, siempre discreta pero con un gusto impecable, ha apostado por una combinación infalible para el entretiempo: camisa blanca romántica con cuello fruncido, chaleco bordado en tonos marino y crudo, y unos vaqueros rectos de aire vintage. Un look cómodo, sencillo y con ese punto bohemio y refinado que caracteriza también a Eugenia.

Un estilo heredado con sello propio

Si algo ha heredado Tana de su madre, además del encanto natural, es ese gusto por las prendas clásicas reinterpretadas con un toque moderno. En lugar de seguir las tendencias más efímeras, apuesta por piezas atemporales que hablan de calidad y autenticidad. La camisa blanca, con detalles en los puños y cuello, aporta feminidad, mientras que el chaleco con bordados —una de las prendas estrella de esta temporada— añade textura y calidez al conjunto.

El look de Tana Rivera. Instagram @mariagdejaime

Los vaqueros de tiro alto y corte recto son otro acierto: favorecen la figura y aportan un aire desenfadado, especialmente combinados con deportivas o mocasines, como parece llevar en esta ocasión. En cuanto a los accesorios, Tana se mantiene fiel a su estilo minimalista, con reloj deportivo y uñas pintadas en rojo, el toque más chic y femenino del conjunto.

Moda relajada y natural en clave aristocrática

El look, fotografiado por María García de Jaime, refleja a la perfección el espíritu del viaje: relajado, natural y sin artificios, pero con ese aire de elegancia innata que no se aprende. En un sofá color teja, con el móvil en mano y sin necesidad de grandes producciones, Tana Rivera demuestra que el estilo verdadero está en la actitud.

En una época donde las tendencias cambian cada semana, la hija de Eugenia Martínez de Irujo nos recuerda el poder de los básicos bien elegidos: una camisa blanca impecable, unos jeans atemporales y un chaleco artesanal bastan para construir un look lleno de personalidad.

El look de Tana Rivera en Perú, inspiración para el otoño

Este estilismo es además una gran inspiración para los looks otoñales. La mezcla de tejidos naturales, los colores neutros y el toque artesanal del chaleco son perfectos para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo. Y aunque Tana mantiene un perfil bajo en redes sociales, sus apariciones, como esta junto a María García de Jaime y Tomás Páramo, confirman que su estilo está a medio camino entre la tradición familiar y las nuevas generaciones de moda.

Tana Rivera no necesita estridencias: su elegancia es serena, heredada y auténtica. Y este look en Perú, sin duda, podría haber salido del vestidor de su madre, Eugenia Martínez de Irujo, pero con ese toque juvenil que solo ella sabe aportar.