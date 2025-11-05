Nuria Roca se viste de rojo pasión para apoyar a su marido Juan del Val como Premio Planeta 2025

Si hay algo que define a Nuria Roca, además de su carisma, es su manera de entender la moda. La presentadora, colaboradora y escritora ha construido un estilo propio en el que la naturalidad y la sofisticación conviven sin esfuerzo. Y así lo ha vuelto a demostrar en Madrid, durante la presentación oficial de las obras de los ganadores y finalistas del Premio Planeta 2025, donde su marido, Juan del Val, ha sido uno de los grandes protagonistas como vencedor.

En un evento tan importante, Nuria no solo estuvo como compañera, sino también como apoyo incondicional. Y, fiel a su esencia, eligió un look que transmitía fuerza, seguridad y cariño: un traje en color rojo burdeos, de corte recto y líneas impecables, que combinó con un top negro lencero y zapatos de tacón en punta.

Un look sobrio, elegante y con mensaje

El rojo no fue una elección casual. Es el color de la pasión, la energía y el amor, y Nuria lo llevó como una auténtica declaración de intenciones. Su traje de dos piezas, con chaqueta ligeramente entallada y pantalones de pernera ancha, aportaba estructura al conjunto sin restarle comodidad. La textura de la pana, además, introducía un guiño otoñal que hacía el estilismo más cálido y cercano, perfecto para un acto cultural.

El look de Nuria Roca. GTRES

Completó el look con su habitual naturalidad: melena suelta con ondas suaves, un maquillaje luminoso y un bolso negro de gran tamaño. Pero el detalle más significativo fue el pañuelo rojo con calaveras, que aportaba un toque de rebeldía y personalidad, muy en su línea.

Apoyo, complicidad y estilo compartido

Durante el acto, Nuria se mostró sonriente, emocionada y orgullosa del éxito de su marido. Las cámaras captaron su complicidad y el apoyo mutuo entre ambos, que llevan años demostrando ser uno de los matrimonios más sólidos y auténticos del panorama mediático. Mientras Juan del Val hablaba de su nueva novela y del significado de este reconocimiento literario, Nuria ocupaba discretamente su lugar en primera fila, irradiando elegancia y emoción.

Nuria Roca, referente de estilo más allá de la televisión

Con este look, la comunicadora confirma una vez más por qué es uno de los referentes de estilo más admirados en España. Su capacidad para combinar tendencias con prendas atemporales, sin perder frescura, la convierte en fuente de inspiración para muchas mujeres. El traje de pana rojo es una pieza versátil que puede adaptarse tanto a un evento formal como a una jornada de trabajo, y Nuria demuestra cómo llevarlo con esa mezcla de seguridad y cercanía que tanto la caracteriza.

El look de Nuria Roca. gtres

Nuria Roca no necesitó palabras para apoyar a Juan del Val: su presencia, su sonrisa y su estilismo hablaban por sí solos. Y, una vez más, lo hizo con una elegancia serena, sin artificios y con ese toque de color que la convierte siempre en el centro de todas las miradas.