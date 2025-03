Cómo elegir el color de cabello que más te favorece y evitar el drama

Lo sabemos, para muchas mujeres cambiar el color de cabello no es solo una cuestión de estética, es una declaración de intenciones, una forma de reinventarse o simplemente el toque de frescura que necesitaban para verse y sentirse diferentes. Un buen color puede hacerte brillar, realzar tus facciones y convertirse en el mejor accesorio, pero un tono mal elegido… bueno, puede terminar en un drama capilar del que cuesta salir. Por eso, antes de lanzarte a un cambio de look impulsivo, es clave entender qué funciona con tu tono de piel, estructura ósea y estilo personal.

Al igual que cuando dudas en cortarte el pelo, esta decisión no debe basarse única y exclusivamente en seguir tendencias al azar. La elección del color de cabello ideal es una mezcla de técnica, armonía y estrategia, y nadie mejor que un experto para guiarte en el proceso. Alberto Sanguino, Education Manager de Llongueras, nos da las claves para encontrar el tono perfecto y lograr un look impecable sin arrepentimientos.

¿Cómo saber qué color de pelo te favorece?

Olvídate de modas pasajeras, el color de cabello ideal tiene mucho que ver con tu tono de piel. Sanguino lo explica así: 'Si tu piel es morena y se broncea mucho, hay que ir al contraste con tonos fríos como marrones ceniza o glasé, arena, colores tostados, irisados y perlados. En cambio, si la piel es fría, blanquita o rosada, lo mejor es optar por tonos cálidos como vainilla, cobrizo, peach, marrones y dorados'.

Además, el experto nos ha compartido tres reglas de oro con las que encontrar ese color de pelo que más te favorece sin margen de error.

Define el tipo de aclaración: ¿Quieres un cambio total con un tinte uniforme o prefieres jugar con la luz a través de reflejos?

¿Quieres un cambio total con un tinte uniforme o prefieres jugar con la luz a través de reflejos? Escoge la altura de color: Desde un rubio claro hasta un castaño oscuro, el nivel de aclarado que elijas hará toda la diferencia.

Desde un rubio claro hasta un castaño oscuro, el nivel de aclarado que elijas hará toda la diferencia. Encuentra la temperatura perfecta: Los tonos cálidos, fríos o neutros tienen el poder de resaltar o apagar la piel.

Tranquila, si todo esto te suena a química capilar avanzada, lo mejor es acudir a un colorista. 'El experto te guiará sobre dónde colocar la aclaración, qué altura de color es la más favorecedora y qué tono potenciará mejor tus facciones', asegura Sanguino.

¿Qué hacer si tienes el cabello virgen?

Si nunca te has teñido el pelo y temes un cambio demasiado radical, hay dos opciones para suavizar la transición. 'Una opción es, vale, me hago el cambio de color, pero no me toco el corte, no me toco mi manera de peinar. Me mantengo igual en corte y peinado, así no me veo tan, tan, tan diferente. Pero ya sales por la puerta del salón con la idea que tú tenías en mente'. Es decir, el cambio solo en el color puede ser más fácil de asimilar si el resto de tu imagen sigue siendo la misma.

La otra opción, para quienes tienen dudas sobre cómo se verán con un tono más claro, es hacerlo progresivo: 'Si tú quieres llegar a un rubio superclaro, pero tienes miedo de cómo te vas a ver, pues vamos a hacerte primero un bronde, a ver qué tal te vas viendo con los tonos claros y de ahí te lo vas haciendo progresivo'. También se puede ir iluminando por zonas: 'Te ilumino primero la zona frontal o las puntas y luego progresivamente, pues te acerco más en modo balayage a los medios. Y a la siguiente vez ya te hago la aclaración desde la raíz'. Así, el cambio se siente menos brusco y puedes ir adaptándote poco a poco.

Modelos con el pelo teñido Cortesía Llongueras

¿Y qué pasa con las primeras canas?

Dependiendo de su cantidad y ubicación, hay varias maneras de integrarlas:

Si son pocas y están dispersas: Un baño de color puede disimularlas sin modificar demasiado el tono base.

Un baño de color puede disimularlas sin modificar demasiado el tono base. Si están localizadas en una zona concreta: Se puede aplicar coloración solo en esa área, evitando la dependencia de retoques constantes.

Se puede aplicar coloración solo en esa área, evitando la dependencia de retoques constantes. Si se busca un acabado natural: Integrarlas con reflejos o mechas, ya sea aclarando o incluso oscureciendo algunas zonas estratégicas.

'Cuando son pocas canas, no recomiendo hacer un tinte global, ya que te condiciona demasiado. Si están en una zona concreta, hay coloraciones que igualan el tono sin necesidad de teñir todo el cabello', explica el experto.

Modelo con el pelo teñido Cortesía Llongueras

Cambiar el color de tu pelo puede ser la mejor decisión que tomes este año, siempre que elijas bien. Recuerda que no se trata de un simple tinte, sino de una elección estratégica que potencie tu estilo y personalidad.