¿Dudas de si cortarte el pelo? Te damos 3 consejos con los que saber si te favorecerá o no

Los cortes de pelo cortos están al orden del día. Y es que, en los últimos meses, han comenzado a ser una de las tendencias capilares más comunes entre las mujeres más arriesgadas, demostrando más que nunca que se trata de una alternativa favorecedora, fresquita y perfecta para sanear las puntas. Ahora bien, cuando tenemos el cabello medianamente largo, nos cuesta tomar la decisión de cambiar de look repentinamente por la duda de si nos quedará bien. No obstante, nosotras sabemos los consejos definitivos para saber si nos favorecerá o no un corte de pelo.

En todas las peluquerías estamos viendo que los cortes de pelo que más serán tendencia este 2025, como el bob, pixie o garçon. Sin embargo, también se tratan de los más atrevidos para las que no estamos acostumbradas a llevar nuestra melena por la altura de la mandíbula como mínimo. Pero, sinceramente, las editoras de belleza, celebridades e influencers nos están convenciendo de que es la solución más rápida, fashionista y radical para vernos distintas y a la vez bonitas. Eso sí, siempre tenemos que acudir a nuestro peluquero de confianza para consultar si un corte de pelo nos sentirá bien al rostro o no, así como informarnos del mejor estilismo según nuestras facciones o tipo de rostro. No obstante, si quieres adelantarte a todas estas respuestas e ir con una idea más o menos hecha, hemos encontrado los tres consejos con los que saber si un corte de pelo te sentirá bien.

Analiza la forma de tu rostro

Lo cierto es que uno de los trucos para saber si un corte de pelo sienta bien o no es saber la forma del rostro, porque según esta, te quedará mejor uno u otro. Este consejo no solamente se aplica a los cortes de pelo, sino que también a los flequillos que más llevaremos este año.

Rostros redondos. En cuanto a los cortes de pelo cortos , el pixie es la opción óptima. No obstante, si no quieres arriesgarte demasiado, las melenas medianas o largas son alternativas perfectas también, así como los cortes a capas. También, si estás pensando en hacerte flequillo, los desfilados serán los que mejor te sentirán.

Ten en cuenta la edad

Además de tener en cuenta la forma de tu rostro para determinar qué tipo de corte de pelo te sentirá mejor, también ocurre lo mismo con la edad. Porque los hairstyles que nos hacemos a los 20 años no tienen nada que ver con los que nos hacemos a los 40. Y es que, los mejores cortes de pelo según tu edad tienen mucho que ver a la hora de escoger el definitivo en el salón de belleza, ya sean los cortes perfectos para las mujeres de 50 años como para las de 60+.

La regla de los 5,7 centímetros de John Frieda

El experto en peluquería, John Freida, desveló un truco esencial para saber si nos queda bien el pelo corto. Solamente debemos utilizar un lápiz y una regla para llevar a cabo la regla de los 5,7 centímetros para marcar la longitud máxima que debe haber entre tu barbilla y tu oreja.

Debemos colocar el lápiz de forma horizontal apoyado en la barbilla.

Colocamos la regla en forma vertical, que parte del lóbulo de nuestra oreja.

Analizamos de dónde se cruzan ambos objetos y mediamos la distancia entre ambos.

Si supera los 5,7 centímetros, no nos favorecerá el corte corto. En cambio, si no supera dicha cifra, sí que lo hará.

Ahora bien, aunque no cumplas con esta norma, pero desees cortarte el cabello, no significa que no puedas hacerlo o que no te sentirá bien. Porque siempre hay personas a las que siempre les siente bien todo tipo de cabellos, como a las mujeres con el rostro ovalado.

Por lo que, si estás pensando hacer un corte de cabello para dar un giro a tu estética, analiza estos tres consejos para ir a tu salón de belleza de confianza con una decisión hecha.