12 jerséis navideños que te va a querer robar hasta tu madre para todas las comidas de Navidad

No queda nada para que de comienzo la Navidad, y es que nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti ya han lanzado sus propuestas de prendas navideñas con las que seremos las reinas de la fiesta, desde los clásicos vestidos de brillos y plumas hasta los pantalones de lentejuelas de Alba Díaz, un modelo de Mango que ella combinó, de manera más casual, con un jersey beige y unas botas negras pero, si queremos llevar este pantalón de cara a Nochevieja o fiestas de noche, podemos combinarlo con una camisa semitransparente negra y una blazer y unos stilettos. No es la única influencer que nos ha enseñado looks de Navidad, y es que Rocío Osorno, la reina de Instagram, apostaba por un vestido semitransparente negro con pedrerías de Zara para una noche muy especial. En tiendas podremos encontrar un sinfín de looks que podemos llevar de cara a Nochebuena, Nochevieja y cenas con amigos y familia, siendo los vestidos rojos la estrella, pues el rojo se posiciona como el color de la temporada y, como era de esperar, lo veremos también mucho esta Navidad 2023. Sin embargo y, aunque apostemos por prendas elegantes, sofisticadas y muy glamurosas en aquellos días más especiales, todos guardamos en el fondo de nuestro armario el jersey navideño, esa prenda graciosa que es el protagonista y el motivo de risas en muchas de las comidas y cenas familiares.

Sí, el jersey navideño es un imprescindible cada navidad y nuestras tiendas favoritas lo saben. Por ello, en estas fechas, lanzan su colección más navideña, desde los jerséis navideños más graciosos, llamativos y llenos de colores hasta los más elegantes, discretos y sencillos, podremos encontrar una gran variedad de jerséis navideños entre los que escoger para esa comida con amigos o familiares y pasar un rato agradable. ¿Cómo combinar el jersey navideño? No importa como lo lleves, pues el objetivo es pararlo bien, pero, si lo que quieres es llevar el jersey navideño con un toque más sofisticado, puedes usar tu jersey navideño junto con unos pantalones ajustados de efecto piel y, como toque final y en tendencia, unas botas cowboy negras. Sin más, te enseñamos algunos de los jerséis navideños más icónicos, elegantes y llamativos que querrás usar los días más esperados del año y que querrán robarte todos tus familiares.

Jersey punto jacquard navideño, de Oysho (35,99 euros)

Jersey punto jacquard Oysho

Jersey en punto jacquard, de H&M (35,99 euros)

Jersey en punto jacquard H&M

Jersey con estampado navideño, de Women's secret (34,99 euros)

Jersey con estampado navideño Women's secret

Jersey navideño básico, de Lefties (6,99 euros)

Jersey navideño básico Lefties

Jersey navideño cuadros, de Pull & Bear (29,99 euros)

Jersey navideño cuadros Pull & Bear

Jersey navideño de punto trenzado, de Lefties (12,59 euros)

Jersey navideño punto Lefties

Jersey navideño cascabeles, de Pull & Bear (29,99 euros)

Jersey navideño cascabeles Pull & Bear

Jersey en borreguito, de H&M (29,99 euros)

Jersey en borreguito H&M

Jersey navideño, de C&A (20,99 euros)

Jersey navideño C&A

Clockhouse, jersey, de Smiley World x C&A (20,99 euros)

Clockhouse jersey C&A

Clockhouse, jersey navideño, de Mickey Mouse x C&A (23,99 euros)

Clockhouse jersey navideño C&A

Estos son algunos de los jerséis navideños que están actualmente en tiendas y con los que disfrutar de un día en familia y amigos con ellos.