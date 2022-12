La importancia de los beneficios de los antioxidantes en la fertilidad, entre los que destaca una gran desconocida para muchos: la melatonina

Todos hemos oído hablar del estrés oxidativo. Este aparece cuando nuestro metabolismo fabrica una gran cantidad de radicales libres que no es capaz de eliminar por tener niveles bajos de antioxidantes, pero casi siempre, esta patología se asocia al envejecimiento prematuro, aunque lo cierto es que es una base de patologías graves, tales como enfermedades cardiovasculares, cáncer, trastornos neurológicos y, cómo no, de la que nos vamos a ocupar en este texto: la afectación de la fertilidad.

Numerosos estudios constatan que el estrés oxidativo afecta a la calidad de los gametos y la forma en que interactúan. Un exceso de radicales libres influye en los óvulos, espermatozoides y embriones. Por otro lado, también afecta a la implantación, lo que a su vez influye en las tasas de embarazo. Por todo esto, la investigación del estrés oxidativo en el campo de la medicina de la reproducción asistida ha sido y sigue siendo muy importante.

Diferentes trabajos científicos concluyen que la administración de antioxidantes por vía oral juega un papel relevante en el porcentaje de éxito de un tratamiento de fertilidad. Aquí hacemos un importante inciso, solo un especialista de medicina reproductiva está capacitado para reparar el estrés oxidativo cuando hablamos de reproducción asistida. Como hemos indicado, diversos estudios y trabajos científicos se han encargado de esto, pero si hay un científico que destaca en este tema, y que ha realizado numerosas publicaciones en revistas médicas de sus investigaciones, es el doctor Jan Tesarik, director de Cínica MARGen, un habitual de nuestros artículos de reproducción asistida por sus grandes conocimientos, investigaciones y experiencia.

1º Doctor Tesarik, ¿cómo se puede diagnosticar el estrés oxidativo como causa de infertilidad? ¿Qué le hace sospechar de esta patología en los pacientes que acuden a usted? ¿Existe alguna prueba que lo confirme?

Existen métodos analíticos que pueden detectar un exceso de radicales de oxígeno libres, pero esta condición no es siempre la causa predominante ni en los hombres ni en las mujeres; por ejemplo, en los hombres el estrés oxidativo está casi siempre asociado a una inflamación del tracto genitourinario, por lo cual puede ser más bien una consecuencia que una causa del problema de fertilidad. Un examen completo del semen, incluyendo la capacidad antioxidativa del líquido seminal y la búsqueda de microbios patógenos, es importante. Por otro lado, una eventual infección del tracto urinario se puede detectar por un análisis de la orina. La historia del paciente con una exposición a factores medioambientales causantes del estrés oxidativo es también importante. En función de los resultados de las pruebas adecuadas, solo una clínica especializada puede decidir el tipo de tratamiento necesario para el paciente.

Diferentes estudios concluyen que la administración de antioxidantes por vía oral juega un papel importante en el tratamiento de la infertilidad por estrés oxidativo FOTO: Pixabay

Del mismo modo, el estrés oxidativo está implicado en la infertilidad femenina, y las mismas pruebas se tienen que tomar en consideración para decidir si el estrés oxidativo es la causa primaria o un efecto segundario del problema. Solo así podemos tratar la infertilidad femenina de una manera adecuada.

2ª Sabemos que destaca a nivel mundial por sus investigaciones de la relación del estrés oxidativo y la infertilidad, ¿podría citarnos algunos de sus artículos más relevantes?

Los primeros estudios que he publicado se refirieron al estrés oxidativo en los hombres como un factor causante de daños importantes en la integridad del ADN de los espermatozoides. Ya en los años 2000 he dirigido estudios de un grupo italiano que demostraron una disminución del daño al ADN espermático por un tratamiento antioxidante y una mejora de los resultados clínicos de la reproducción asistida con el mismo tratamiento. Posteriormente, mi grupo de investigación ha publicado estudios que demuestran que el estrés oxidativo también juega un papel importante en la infertilidad femenina asociada con una mala calidad de los óvulos. Todos los resultados y conclusiones de los citados estudios se han publicado en la National Library of Medicine, considerada la biblioteca médica más grande del mundo.

3º De sus investigaciones, ¿qué destacaría? ¿cuál diría que es el antioxidante con más efecto?

Todos los medicamentos antioxidantes tienen efectos, sin embargo, no es siempre fácil determinar el tipo de antioxidante por utilizar y su dosis. No hay que olvidar que los procesos oxidativos no son, a priori, un enemigo, sino un amigo de la salud humana. Sin ellos, el organismo se quedaría sin energía y entraría en otro extremo llamado estrés reductivo, por lo tanto, hay que tratar solo los desequilibrios entre la producción de las moléculas oxidantes en el organismo y el tipo y la dosis de los medicamentos antioxidantes administrados. Uno de los antioxidantes más útiles es la melatonina, hasta hace poco solo utilizada para regular el ritmo de sueño. A parte de su actividad antioxidante, la melatonina también tiene efectos antivirales y anticancerosos, y carece de efectos adversos. En mujeres jóvenes con problemas de fertilidad lo hemos utilizado con éxito en casos de endometriosis y adenomiosis. Sin embargo, recomiendo una consulta médica en una clínica especializada para determinar la dosis óptima de este medicamento.

4º Si la infertilidad de un paciente es por el estrés oxidativo, ¿qué tratamiento sería el adecuado?

Una combinación de fármacos antioxidantes formulada por una clínica especializada en función de la historia de los pacientes y de las analíticas.

Para finalizar este artículo, hemos querido preguntar a la también directora de Clínica MARGen (clinicamargen.com), la doctora Raquel Mendoza Tesarik, una cuestión que creemos que es del interés de todos aquellos que luchan contra la infertilidad: Doctora, como ya hemos indicado en otras ocasiones, su clínica es un referente mundial en el éxito de casos difíciles, pacientes de todo el planeta acuden a sus instalaciones en Granada, ¿qué tiene que decir al respecto?

Nuestra filosofía se basa en que todos los casos de infertilidad tienen una causa, y que es imprescindible determinar antes de empezar cualquier tipo de tratamiento. Vamos haciendo pruebas, nuestro equipo «busca» sin descanso la causa. Una vez la encontramos, somos pioneros en diseñar tratamientos personalizados y rechazar tratamientos uniformes. Solo de esta manera se puede obtener el máximo porcentaje de éxito en el nacimiento de un niño sano, con el mínimo necesario de intentos, evitando así la angustia y el desgaste emocional de los pacientes que se produce cuando el procedimiento se alarga.