Tus glúteos quieren retinol (y tú les vas a obedecer)

Aunque una de las actividades que más nos gusta de la llegada (por fin) del verano es disfrutar de la playa y de la piscina, no podemos negar que también es una de las que más nos acompleja porque, a pesar de que no tengamos ninguna duda a la hora de escoger el bikini o bañador que mejor se ajusta a nuestro cuerpo, el hecho de mostrarlo después de un año sin verlo (y sinestar bronceado) es algo que, en mayor o menor grado, nos acompleja. Una de las partes que más nos preocupan a la hora de mostrar nuestro cuerpo son los glúteos, que queremos lucir con firmeza y eso no es una cuestión meramente muscular, también influye el estado de nuestra piel aunque, lo más normal, es ver glúteos con imperfecciones: "no es nada fuera de lo común ver glúteos que presentan rasgos propios de la edad, ligados a la falta de firmeza de la piel o a otras imperfecciones, como pequeñas espinillas, puntos negros, etc" explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Para prevenir o revertir el "buttock ageing" no solo debemos esforzarnos un poquito más en el gimnasio, debemos mostrar también una piel refinada, sana, tersa y uniforme. Raquel González, cosmetóloga directora de educación de Perricone MD explica que, con el paso de los años, solemos ver esta piel un poco arrugada por la falta de colágeno o soporte muscular que se sumarán a una piel áspera causada por factores como el sudor, el estrés o una mala alimentación. Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, asegura que la solución perfecta para lucir unos glúteos de 10 es el retinol. Y no, no te preocupes porque la Unión Europea lo vaya a prohibir, solo se van a tomar algunas medidas sobre su consumo, como la reducción del mismo.El retinol no solo nos ayudará a conseguir un tejido más firme permitiendo que, con su uso, la piel se vaya renovando y se vayan generando diferentes capas, también cuenta con acción bactericida, para reducir los posibles granitos que puedan aparecer en nuestros glúteos. Además, si quieres potenciar este efecto y conseguir unos glúteos firmes de forma exprés, la experta Elisabeth San Gregorio recomienda utilizar retinal, 11 veces más rápido que el retinol. Eso sí, las expertas recomiendan aplicarlo por la noche.

Por eso, no esperes ni un segundo más e incluye el retinol en tu rutina de cuidado corporal para lucir unos glúteos perfectos con tu bañador preferido este verano.