Esta es la demostración viral de lo que sucede si nos desmaquillamos con este producto

Los expertos en belleza nos han repetido por activa y por pasiva la importancia de una buena rutina de cuidado facial y su orden correcto que incluye limpieza, tónico, sérum, hidratante y protector solar. Por su parte, los dermatólogos insisten sobre la necesidad de llevar fotoprotector durante todo el año (no solo en verano), haga sol, o no. Hasta ahí bien. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en el primer paso de esta rutina de 'skincare' que tanto da que hablar: la limpieza. Concretamente la doble limpieza.

Seguro que has oído muchas veces hablar de ella y los productos que se utilizan para llevarla a cabo, pero ¿sabes realmente por qué es necesaria la doble limpieza? Normalmente, cuando volvemos a casa, tras un largo día de trabajo, lo primero que hacemos es desmaquillarnos. Para ello, muchas veces recurrimos al agua micelar. ¿Pero qué es el agua micelar? El agua micelar es una solución que combina agua con otros ingredientes que forman micelas, pequeñas estructuras esféricas que limpian la piel.

¿Es suficiente limpiarse la cara con agua micelar?

La respuesta es no. La base de este producto es agua y, por lo tanto, no es suficiente para quitar algunos tipos de maquillaje resistentes al agua, los aceites o el protector solar. Si hacemos una correcta rutina facial, sabremos que justo antes del maquillaje, hemos aplicado protector solar, y los ingredientes de la crema solar no se quitan del todo solo usando un desmaquillante de base acuosa. Pero como una imagen vale más que mil palabras, vamos a ver el vídeo que han publicado desde el perfil de Instagram de Druni, en el que se demuestra.

"Es muy importante la doble limpieza, ya que retira los restos de maquillaje o cualquier impureza que queda en la piel, además de hacer que esté más bonita y sana", publican desde el canal de Druni. Y no le falta razón. Como podemos ver en el vídeo, el maquillaje no se retira por completo de los poros del limón cuando usan agua micelar. ¿Y cómo debemos hacerlo entonces?

La doble limpieza facial correcta

El agua micelar tradicional, generalmente, no contiene aceites en su fórmula. Para que una doble limpieza sea la correcta, debe haber un producto con base oleosa y otro limpiador con jabón (o limpiador a base de agua). Este método es especialmente efectivo para eliminar completamente el maquillaje, el protector solar, y las impurezas acumuladas durante el día. De esta manera, para que la limpieza sea óptima, haremos lo siguiente (hay que tener en cuenta que la rutina puede cambiar según el tipo y necesidades de la piel):

1. Desmaquillamos con un limpiador bifásico: con un algodón aplicamos un poco de producto y retiramos el maquillaje. El limpiador bifásico está compuesto por dos fases líquidas que se mezclan al agitar: una fase oleosa y otra acuosa. Esta combinación lo hace especialmente eficaz para eliminar maquillaje resistente al agua, como el rímel o los labiales de larga duración, y las impurezas que se acumulan en la piel a lo largo del día. La parte oleosa disuelve las sustancias grasas como el maquillaje, la suciedad, el sebo o el protector solar. Por su parte, la fase acuosa refresca la piel y elimina los residuos oleosos.

Limpiador bifásico de Dior. Dior.

2. Después, aplicamos el limpiador jabonoso. Lo aplicamos con las manos sobre la piel y los emulsionamos con agua. Frotamos suavemente con movimientos circulares y retiramos. Con estos dos pasos, la cara quedará mucho más limpia y la aceptará mucho mejor los productos que pongamos después, como el tónico, el sérum y la hidratante de noche.

Limpiador facial 'Very Rose Light'. Nuxe

¿Cómo limpiamos la piel si no hemos salido de casa?

La limpieza facial no solo se hace para desmaquillarnos. De hecho, se suele hacer dos veces al día, antes de acostarse y después de levantarse. Y, mientras dormimos, no nos maquillamos, ¿verdad? Nuestra piel segrega grasa y se contamina de otras maneras que no implican solo el hecho de llevar maquillaje o protector solar. En estos casos, debes apostar también por la doble limpieza, porque no tenemos protector solar, pero sí el sebo natural de la piel.

Notarás mucho la diferencia.