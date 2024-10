Depilar con cera el bigote ¿sí o no? Una farmacéutica responde

No es la técnica menos dolorosa, pero sí la más rápida para quitarnos el bigote en casa. Hablamos de la cera. Seguro que estás familiarizada con esta técnica que incluye cera que se calienta y se aplica con la ayuda de una espátula sobre el labio superior o las famosas bandas frías para depilar el bigote. Si te has dejado alguna vez parte de la piel en la banda, decirte que no estás sola. Y es que, con algunos productos, si no ejercemos la fuerza suficiente, no conseguimos arrancar los pelos del bigote y, si nos pasamos, nos llevamos por delante parte de nuestra piel. Y, vale, no tenemos pelos, pero al día siguiente se nos empieza a despellejar la zona del bigote. Y, la verdad, no sabemos qué es peor.

Hay otras técnicas en el mercado, como la depilación láser, usar pinzas de depilar —aunque no es válido para gente con mucho bigote porque podemos tardar años—, o con la máquina depiladora. Esta última es solo para valientes, porque el dolor es otro nivel, va poco a poco, hasta acabar con todos los pelos, no como la cera, que también duele, pero al menos solo es al quitar la banda. Sin embargo, ¿depilar el bigote con cera es la mejor opción? Una farmacéutica habla sobre ello en su perfil de Instagram y esto es lo que ha dicho.

Depilar con cera el bigote ¿sí o no?

¿Es bueno depilar el bigote con cera? La respuesta es no. Y es que la farmacéutica Noeliafarma (@its.noeliafarma) explica que en el proceso de depilar el vello del bigote, arrancamos también capas superficiales de la piel. "Este arranque hace que la zona de la piel del bigote sea muy propensa a la hiperpigmentación", sostiene.

¿Qué es la hiperpigmentación? La hiperpigmentación es una condición en la que ciertas áreas de la piel se vuelven más oscuras. Esto ocurre debido a un exceso de producción de melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos. La hiperpigmentación puede presentarse en manchas localizadas o de manera más extendida, y suele ser inofensiva desde el punto de vista de la salud. Sin embargo, muchas personas buscan tratamiento por razones estéticas. Hay muchos factores que pueden provocar manchas en la piel, ya sea por cuestiones genéticas, factores hormonales o la exposición al sol. Esta última, combinada con la depilación, es peligrosa porque puede irritar la piel y, en algunos casos, causar lo que se conoce como hiperpigmentación postinflamatoria. La zona del bigote es muy propensa a que aparezcan este tipo de manchas oscuras, sobre todo al exponerlo al sol, sin protección solar.

"Tú lo que quieres es quitarte el bigotillo y en su lugar acabas con una mancha peor. Si a eso sumas que estás utilizando activos como el retinol, luego te haces la cera y sales a la calle, te va a salir una mancha casi seguro", sentencia la farmacéutica.