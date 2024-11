Dime qué edad tienes y te diré cuál es tu corte de pelo para noviembre

¿Los cortes de pelo tienen una edad? No todos tienen por qué llevarse en una edad concreta, pero sí que es cierto que tienen un papel fundamental para sumar o restar años, por lo que debemos escoger bien a la hora de pedir el definitivo en nuestro salón de belleza de confianza. En muchas ocasiones no entendemos la importancia de saber en cada momento qué nos está pidiendo nuestra melena para solventar sus necesidades. Porque, (aunque haya costado años de aprendizaje) de la misma manera que sabemos que debemos empezar a utilizar productos de belleza antiedad a partir de los 30 años (como los sérums antimanchas o las cremas faciales con retinol), nuestro cabello también tiene un tiempo de mimos. Además, no olvidemos de que es uno de nuestros sellos identificativos que más personalidad nos otorga.

Existen cientos y cientos de cortes de pelo, pero lo cierto es que no todos son adecuados para todos nosotros por varios factores, como la forma del rostro, las facciones o la edad. Las melenas largas son una de las alternativas favoritas de las mujeres de todas las edades, pero lo cierto es que en el panorama actual tenemos en nuestras manos la oportunidad de probar otras opciones favorecedoras, modernas y fáciles de mantener y cuidar. Entre ellas encontramos el boom del corte de pelo bob (en todos sus largos) o las melenas clavicut. Ambas opciones se han convertido en todo un todoterreno que promete rejuvenecer el rostro de todas las mujeres, pasando también por el innovador shaggy o el pixie Audrey recuperado de la década de los 50. Ahora que estamos terminando el 2024 (y a punto de atrevernos con las tendencias en cortes de pelo 2025), hemos seleccionado los cortes de pelo que más te favorecen según tu edad.

De 20 a 30 años: corte de pelo 'long bob'

En este intervalo de edades prevalece el cuidado del cabello, así como la preocupación de este para tenerlo hidratado, brillante y con las puntas saneadas a través de productos de belleza funcionales. En la mayoría de las ocasiones, siempre hemos visto que las mujeres de entre 20 a 30 años han optado por las largas melenas, pero en la actualidad hemos ido modificando dichos ideales. Las reglas del juego han cambiado en su totalidad con hairstyles con personalidad (pero, poco atrevidos), como el corte de pelo long bob. Se trata de la alternativa un poco más larga que el corte de pelo long clásico, que llega hasta la altura de los hombros o un poco menos. Favorece las facciones, los rostros marcados y, sobre todo, a las mujeres con la cabeza redonda u ovalada.

Corte de pelo 'long bob'. @camilacisnerosg

De 31 a 40 años: corte de pelo 'shaggy'

Entramos en una etapa que destaca por arriesgar con nuevos cambios en nuestra melena. Ya no nos importan tanto las tendencias en cortes de pelo, sino que buscamos la seriedad o la sofisticación, así como aquellos que más favorecen a nuestro rostro. Además, a partir de los 30 años se suele caer más el cabello, por lo que deberemos optar por los cortes de pelo con más movimiento o volumen, como el shaggy. Es una opción que se somete a la técnica de las capas definidas que esculpen los rasgos del rostro.

Corte de pelo 'shaggy'. @noelia.dp

De 41 a 50 años: corte de pelo clavicut con flequillo desfilado

Entre los 41 y 50 años recuperamos los hábitos de cuidado capilar que empleábamos a la época veinteañera. Porque como también ocurre con nuestra piel, el cabello comienza a envejecer con la aparición de las canas. Por lo que, a partir de estos momentos empleamos productos de belleza eficientes a solventar nuestras necesidades, así como nuestras visitas a la peluquería son más recurrentes. Respecto al corte de pelo que mejor sientan a las mujeres de 40 años, son aquellos que más rejuvenecen o dan juego a nuestra estética. Esta vez, nos decantamos por el corte de pelo clavicut, que se diferencia por ser melena midi con un largo que llega hasta la clavícula. Es más, enfatizaremos el toque antienvejecimiento con el añadido de un flequillo desfilado cortado a capas, que da una estética más desenfadada.

Corte de pelo clavicut con flequillo desfilado. @alexandrapereira

De 51 a 60: corte de pelo bob corto

A partir de los 50 años, el cabello comienza a perder colágeno, así como también suele estar sometido a más encrespamiento. A todo ello se le suma la pérdida de brillo o la sequedad de este debido a todos los tintes que hemos utilizado a lo largo de todos los años. Es por ello que es común arriesgarse y apostar por la nueva tendencia de estos momentos, como es el truco definitivo para dejar crecer las canas. En cuanto al corte de pelo, buscaremos los que más movimientos nos otorguen y, entre ellos, encontramos el versátil y socorrido bob corto, que se trata de una alternativa que se extiende hasta la altura de la mandíbula.

Corte de pelo bob corto. @greceghanem

A partir de los 61 años: corto de pelo pixie Audrey

Seguiremos el mismo objetivo: encontrar el corte de pelo que más rejuvenece a partir de los 60 años. La alternativa anterior también sería una de las opciones más escogidas, puesto que es favorecedora, así como fácil de mantener. No obstante, el corte de pelo pixie Audrey está siendo el terremoto entre las mujeres de más de 60 años. Hablamos de una alternativa recuperada de la década de los 50 que protagoniza un corto tanto en la parte trasera como en las sienes y es ligeramente más largo en la parte superior para dar mucho volumen.

Corte de pelo 'pixie Audrey'. @taylor_hill

Cada momento de nuestra vida protagonizaremos un corte de pelo u otro, dependiendo de nuestras necesidades o tendencias del momento. No obstante, debemos recordar que siempre debe prevalecer el sentimiento de comodidad en relación con nuestra melena.