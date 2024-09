Eugenia Silva estrena corte de pelo 'long bob' en Venecia: es cómodo, fácil de mantener y rejuvenece

El Festival de Venecia es uno de los eventos cinematográficos e internacionales más relevantes del año, en el que se reúnen distintas disciplinas de este arte para presentar futuros proyectos. Esta edición ha comenzado fuerte, donde en la alfombra de inauguración destacaron personalidades del calibre como Jenna Ortega o Wiona Ryder (con looks en honor a la película que estrenarán el próximo viernes, 'Beetlejuice Beetlejuice'). Así como el toque español deÚrsula Corberó con dos vestidos sorprendentes (primero, de Prada y, posteriormente, de Bottega Veneta) junto con sus compañeros de elenco del largometraje 'El Jockey', donde interpreta a la protagonista Abril. Es común que las celebridades, actrices o influencers españolas acudan a la alfombra roja del Festival de Venecia, como Nieves Álvarez o Ester Expósito. Esta vez, la modelo madrileña Eugenia Silva ha vuelto a repetir su asistencia a dicho acontecimiento, en el que nunca falla con su vestimenta y consigue captar todas las miradas. Obviamente, la celebridad siempre destaca con su look de invitada, dando ejemplo del buen gusto y estilo que tiene, así como convirtiéndose en una de las mejores vestidas de la velada. No obstante, esta vez, ha creado tendencia con su nuevo de corte de pelo que mejor sienta a las mujeres de 40 años.

Durante la tarde de ayer, Eugenia Silva nos puso de preaviso con que se había sometido a un cambio de look radical. Eso sí, tuvimos que esperarnos hasta la alfombra roja del Festival de Venecia para descubrir de su nueva apuesta. Todo se trata del corte de pelo bob largo que últimamente se está poniendo de moda en todas las peluquerías, porque saneas el cabello, es favorecedor y rejuvenecedor. Es más, es uno de los cortes de pelo más fáciles tanto para mantener como para peinar. Es por ello que Eugenia Silva no ha dudado en pasarse de la media melena al long bob (quedándole espectacularmente bien). En cuanto a la vestimenta, se ha inspirado en la actriz de Hollywood Rita Hayworth en la película 'Gilda' para lucir un diseño de Armani Privé de corte largo, escote palabra de honor pronunciado y asimétrico y repleto de lentejuelas en amarillo con un pequeño degradado en negro. Lo ha acompañado de una elegante chaqueta (de lentejuelas y con transparencias), sin cuello y volante en las terminaciones. También, lo ha combinado con joyas de Rabat y zapatos de tacón de Aquazzura.

Eugenia Silvia en el Festival de Venecia. @eusilva

Eugenia Silva nos ha deleitado con este nuevo corte de pelo long bob que pediremos en nuestras peluquerías de confianza.