Tengo el cabello fino, poca cantidad y encrespado: este es el corte de pelo que mejor me sienta y favorece

Es un hecho. Las chicas que tenemos el cabello fino (y poca densidad) sufrimos a la hora de escoger un nuevo corte de pelo, porque podemos peligrar de no tener volumen. Tenemos a nuestra disposición sérums capilares ochampús para dar volumen a la melena, pero que su efectividad es cuestión de horas. Antes de dirigirte a tu salón de belleza de confianza, debes tener en cuenta las posibilidades de las que dispones a través de la opinión de un profesional. Una de las opciones que más se están poniendo de moda este otoño es el corte de pelo a capas (la alternativa a la que más se recurrió en la década de los 90), puesto que sienta bien al rostro, otorga elegancia y consigue más movimiento. No obstante, es cierto que no es una de las mejores opciones para las chicas con el cabello fino, ya que no conseguirá ningún efecto de más densidad o volumen. Tenemos claro que los cortes de pelo cortosson los que mejor sientan a las mujeres con el pelo fino. Con ello, no queremos decir que te atrevas con un pixie o garçon, pero sí que tenemos un gran abanico de posibilidades que favorecen a la perfección.

De acuerdo con el experto en belleza Miguel Bling, el corte de pelo bob es perfecto para esta ocasión, puesto que aporta volumen y densidad en cabellos pobres y finos. Además, desde los hombros para arriba, la densidad del cabello suele ser de mejor calidad y con mayor volumen. Por lo que apostar por este corte de pelo es un acierto seguro. Es más, es una de las tendencias en cortes de pelo que más se están repitiendo en todas las peluquerías. Una de las razones de ello es porque sienta bien a todas las edades y rejuvenece nuestro rostro. Además, es fácil de mantener, así como de cuidar con una funcional rutina capilar. "A este corte de pelo puedes aplicarle unas capas bajas para dar un toque de movimiento para que, cuando te hagas ondas, quede con una textura un poco más especial. O, si eres atrevida y te gusta un corte moderno, pues llevarla nunca más corta y más largo hacia delante inspirado un poco en los años 90 o 2000, como hizo Victoria Beckham", determina Bling.

El corte de pelo que más favorece a las mujeres con cabello fino, encrespado y poca cantidad. @lucia.avendano

Ahora que ha empezado el otoño, todas necesitamos sanear las puntas para aportar una mayor hidratación a nuestra melena. Ahora, las más atrevidas (y con el cabello fino, encrespado y con poca densidad) nos lazaremos a pedir el corte de pelo bob que tan de moda está y ya llevan las celebridades.