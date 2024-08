El corte de pelo que las mujeres 50+ ya se están haciendo porque ‘quita 10 años de encima’

Debemos ser inteligentes a la hora de escoger nuestro nuevo corte de pelo. Porque, fácilmente, pueden ocurrir dos situaciones. Por un lado, en el peor de los casos, nos podemos arrepentir de escoger un cambio de look que finalmente nos damos cuenta de que no nos favorece. Por otro lado, podemos quedar encantadas con nuestra nueva melena con la que podremos presumir hasta la saciedad. Pues bien, obviamente, debemos conseguir este segundo resultado, sabiendo antes qué objetivo queremos alcanzar. Por una razón clara: no es el mismo propósito el corte de pelo de las mujeres de 20 años que las de 50 años. La mayoría de las personas de este último target buscan rejuvenecer su cabello y, tenemos el honor de dar la noticia del día: hemos encontrado el cambio de lookdefinitivo que hará quitarse 10 años de encima. Por lo que, si ya tienes cita en tus peluquerías de Madrid, Barcelona o Sevilla (entre otras ciudades) para antes de tus vacaciones de verano, lee hasta el final porque te convenceremos de tu decisión final. No cabe duda de que, en los últimos meses, las tendencias en cortes de pelo han dictado sentencia. Mientras que las mujeres 40+ se han decidido por el corte de pelo bob, las de 60+ por la versión mini. Ahora bien, aunque las de 50 años sabían que estas dos opciones eran de las más favorecedoras y recurrentes en las épocas de altas temperaturas, se han convencido de que la alternativa de dejarse crecer un poco más la melena es la correcta. Ni más ni menos estamos hablando del corte de pelo por excelencia en los años 90: corte de pelo clavicut. Como su propio nombre indica, es la melena que luce por la altura de las clavículas.

Tenemos claro que los cortes de pelo cortos están al orden del día. Por lo que, es el momento perfecto para replantearte si debes sanear tu melena larga para atreverte a un cambio de look súper radical. De la misma manera que ocurre con el corte de pelo bob o bob mini, el clavicut también es uno de los más fáciles y rápidos de manejar a la hora de mantenimiento en tu rutina capilar y peinado. Y es que es todo lo que necesitamos primeramente para la época de verano, donde buscamos la comodidad sin olvidarnos de sentirnos nosotras mismas con nuestro cabello. Queda bien a todo tipo de rostros, así como enfatiza las facciones faciales y hace parecernos incluso más altas.

Si estábamos seguras de que el corte de pelo bob era el más solicitado hasta el momento, las mujeres 50+ han dictado sentencia: nos olvidaremos de este para apostar por el clavicut más favorecedor.