Esta es la extravagante rutina matutina de belleza de Bella Hadid

La supermodelo Bella Hadid ha dejado boquiabierto a sus seguidores con su asombrosa rutina de belleza matutina. En un reciente video compartido en TikTok, la joven de 27 años reveló los secretos detrás de su impecable apariencia, desencadenando una ola de comentarios y preguntas sobre la necesidad de tantos productos y suplementos.

Hadid comienza su rutina mostrando tres elixires diferentes que combina con una bebida blanca, seguidos por la ingesta de doce vitaminas acompañadas de un jugo verde. Pero la lista no termina ahí. La supermodelo continúa su ritual con una serie de bebidas detox, incluyendo el Gold Sea Moss de Planted Seeds, el Fulvic Detox y el Liquid Ionic Trace Minerals de Allegany Nutrition, promocionados por sus propiedades para la desintoxicación y la nutrición del cuerpo.

Tras priorizar su bienestar interno, Bella pasa a sus prácticas de cuidado externo, aplicando aceites esenciales en muñecas y cuello antes de meditar y escribir en su diario, seguido de un ritual de limpieza con salvia.

El video, titulado "Mornings with me before we start making things for you", generó reacciones divididas entre los espectadores. Mientras algunos admiraban la dedicación de Hadid hacia su salud y belleza, otros expresaban preocupación por la cantidad de suplementos que consume y cuestionaban si se trataba de una estrategia de marketing para su próxima marca de bienestar, Orebella.