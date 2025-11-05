Este es el hombre más sexy del mundo en 2025, según la revista People

Cada año, la revista People agita la cultura pop con el nombramiento del "hombre más sexy del mundo". El especial cumple cuatro décadas y ha dejado portadas icónicas, debates y algún que otro mito sobre quién y por qué merece el título.

La tradición arrancó en 1985 con Mel Gibson, inaugurando una lista que ha servido de termómetro de la fama durante 40 años. Desde entonces, el título ha recaído en actores y figuras públicas de todo tipo, con algunos hitos de archivo. Por ejemplo, Brad Pitt lo ha ganado dos veces (1995 y 2000), igual que George Clooney, Johnny Depp o Richard Gere. En 1994 no hubo ganador oficial y años después People reconoció de forma retroactiva a Keanu Reeves para ese hueco histórico. El relevo de 2024 fue John Krasinski, confirmando que el anuncio suele llegar en noviembre y que el galardón se ha convertido en una pieza fija del calendario mediático.

¿Qué quiere decir realmente ser nombrado como el “Hombre más sexy del mundo”?

El nombre suena rotundo, pero People no pretende dictar una ciencia del atractivo. La etiqueta combina carisma público, momento de carrera y conversación cultural: el elegido suele llegar con estrenos potentes, gran presencia en redes y una narrativa que trasciende el físico (activismo, sentido del humor, magnetismo en entrevistas). En la práctica, la portada funciona como un ritual pop que resume quién concentra miradas ese año y por qué, más allá de la broma recurrente sobre los “criterios” del jurado.

Este año, People desveló que el británico Jonathan Bailey es el hombre más sexy de 2025. Con 37 años, llega en pleno momentum tras consolidarse en Los Bridgerton, encarnar a Fiyero en la franquicia cinematográfica de Wicked y encadenar proyectos de alto perfil. El anuncio incluyó una portada con su perro Benson y un guiño del actor que asegura que es "un honor enorme… y algo absurdo" con tono lúdico. Además, Bailey firma un hito de representación al ser el primer ganador abiertamente gay del título desde que existe la distinción.