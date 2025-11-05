Los 45 años de Eva González: un divorcio superado, un nuevo amor, su secreto de belleza y "el mejor de los regalos" que le han hecho

Eva González está de celebración. La presentadora de “La Voz” alcanza este 5 de noviembre los 45 años, una fecha muy señalada que además coincide con uno de sus mejores momentos vitales, tanto en lo personal como en lo profesional. Tres años después de su separación definitiva de Cayetano Rivera, la sevillana ha vuelto a encontrar la ilusión en el amor al lado de Nacho, un empresario con el que comparte tierra natal y mucha pasión, a juzgar por las imágenes de ambos que se hicieron públicas la semana pasada.

“Nacho se define como un joven apasionado, compañero de sus compañeros. Ha estado viviendo en Andorra, en Honduras, en Sevilla, en Cádiz o en Marbella... Se llevan diez años y su entorno le define como fiel y sobre todo amigo de sus amigos”, describen sobre Nacho, el hombre que ahora ocupa los pensamientos de Eva Gonzalez.

Pero es otro chico el verdadero amor de su vida, el hombre más importante para la presentadora que nadie destronará nunca. Se trata de su hijo Cayetano, fruto de su relación con Cayetano Rivera, que además la ha sorprendido de buena mañana con uno de los regalos más especiales que podrían hacer a González.

El chico de siete años ha hecho una tarta a su madre, y lo cierto es que tiene muy buena pinta. Además, ha colocado las velas para que Eva pueda soplarlas y pedir un deseo antes de comenzar su día. Eso sí, ha contado con la ayuda de una mujer adulta, probablemente la mujer que se ocupa de cuidarle cuando sus padres están ocupados.

Eva González con vestido de plumas. gtres

“Que mi niño me haya preparado esto es, sin duda, uno de los mejores regalos que podía recibir hoy”, ha escrito Eva González junto a una imagen de la tarta, de chocolate y con una “cookie” encima.

Su secreto de belleza

Con 45 años recién cumplidos, Eva González puede presumir de lucir un aspecto envidiable. La edad no es un problema para ella y celebra cada verano que suma a sus anales. “La otra opción es muy mala. No tenemos más remedio que cumplir años, porque lo otro no lo quiero, así que yo estoy muy feliz de cumplir años”, dice a LA RAZÓN.

Uno de sus mayores aliados a la hora de cuidar su piel y evitar el envejecimiento prematuro es el fotoprotector. Una buena crema y su animadversión a tostarse ante el astro rey se han convertido en su principal arma de belleza: “No me gusta mucho tomar el sol. Cuando me da es inevitable, pero siempre protejo la piel porque el sol es muy dañino, me da miedo”.