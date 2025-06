Este es el maquillaje que elegiría si tuviera una boda este verano

Como editora de belleza y apasionada del mundo 'beauty' me considero una amante del maquillaje y si te soy sincera no suelo salir de casa sin un poquito de máscara de pestañas o corrector de ojeras a no ser que sea para ir a correr o a clase de barre. Así que sí, soy de esas personas que disfruta cada día con el maquillaje, siento que en ocasiones es una de mis maneras favoritas de desconectar, dejar la mente en blanco y solo pensar en cada paso que doy frente al espejo. Obviamente, hay maquillajes y maquillajes, y no es lo mismo prepararte para una reunión a través de la cámara que para salir a tomar algo con amigas o para una boda de verano.

Esto último es de lo que te vengo a hablar hoy. No, yo no tengo ningún evento BBC en los próximos meses, pero me da la sensación de que si estás leyendo estas líneas es porque tú sí lo tienes y no te vendría mal un poco de inspiración a la hora de crear ese maquillaje que te hará ser la invitada perfecta más allá del outfit que lleves. Pues bien, toma nota porque a continuación te cuento cómo sería el maquillaje de mis sueños para un enlace estival.

Así es el maquillaje perfecto para bodas de verano

Sencillo, pero irresistible, ese es el objetivo que buscamos con este maquillaje. Algo que se salga de la rutina, pero que no sea demasiado recargado ni necesites las habilidades de una maquilladora profesional para recrearlo.

Terracotta le teint, de Guerlain (61 euros en Sephora)

Terracotta le teint. Guerlain

Una base de maquillaje ligera, pero con buena cobertura para esos momentos en los que necesitas cubrir sin llegar al indeseado efecto máscara.

Beautiful skin sun-kissed glow bronzer, de Charlotte Tilbury (54 euros)

Beautiful skin sun-kissed glow bronzer. Charlotte Tilbury

Los que me conocen saben que Charlotte Tilbury es una de mis firmas de maquillaje favoritas, y estos polvos bronceadores en formato crema son perfectos para ese acabado buena cara al instante.

Killawatt freestyle highlighter, de Fenty beauty (38 euros)

Killawatt freestyle highlighter. Fenty beauty

También reconozco que personalmente soy mucho más de iluminadores que de coloretes y para un efecto glow que acompañe a tu look de invitada de perfecta para mí sería imprescindible jugar con un producto como este a doble tonalidad en los pómulos, punta de la nariz, arco de cupido y el toque extra que todo evento BBC necesita: clavículas y hombros.

Born this way the natural nudes eye shadow palette, de Too faced (60 euros)

Born this way the natural nudes eye shadow palette. Too Faced

Una paleta de sombras como esta en tonos neutros es todo lo que necesitas para pasar de un maquillaje de diario a uno digno de boda de verano. La clave está en combinar los mates con los shimmer para no solo abrir tu mirada, sino también conseguir una mirada impactante durante muchas horas.

Perfect strokes universal, de Rare beauty (25 euros)

Perfect strokes universal. Rare Beauty

Para completar esa mirada impactante que buscamos, nada como una máscara de pestañas con un cepillo de cerdas curvas y diferentes longitudes que te permite llegar a todo tipo de pestañas, y por supuesto waterproof a prueba de lágrimas.

Le rouge interdit satin, de Givenchy beauty (46 euros)

Le rouge interdit satin. Givenchy beauty

El toque final a este maquillaje de día o noche de verano no podía ser otro que unos labios carnosos en el rosa más favorecedor para todo tipo de rostros. Ah y también a prueba de besos, comida y bebida, básicamente tu aliado de color hasta que la fiesta aguante.

Y con estas claves tendrás el maquillaje más favorecedor y sencillo de replicar a la altura de cualquier enlace estival, palabra de editora de belleza. Si quieres elevar el tono de glow por todo el cuerpo, te recomiendo un aceite con algo de brillo en las piernas. Y voilà, lista para esa fecha tan especial.