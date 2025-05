Invitadas de verano 2025: dime dónde tienes la boda y te diré tu look perfecto por menos de 100 euros

Cuando recibimos la invitación de una boda (con la localización exacta), lo primero que pensamos es en qué look de invitada es el perfecto. Porque estarás de acuerdo con nosotras con que no es lo mismo asistir a una celebrada en una isla de ensueño que otra en el sur de España. No se trata de una duda cualquiera, puesto que tiene mucha importancia a la hora de conocer los propios códigos de vestimenta que debemos cumplir con éxito, además de tener en cuenta el clima, la hora o la estación en la que nos encontramos. Y es que el atuendo que puede parecer perfectamente adecuado en un bosque con encanto puede desentonar considerablemente en el centro de una gran ciudad. De ahí la importancia de tener todos los detalles posibles a la hora de buscar los looks de invitada perfecta.

Cada uno de los entornos donde se celebra una boda transmite una estética o sentimiento que nos ayuda a inspirarnos en nuestro estilo como invitada. Por ejemplo, un palacio al estilo italiano con vistas al mar nos dará la sensación de lucir un vestido largo de encajes en tonos cálidos. En cambio, en una finca rural apostaremos por un dos piezas más frío con una capa semitransparente para que nos resguarde de los posibles golpes de aire. La clave del éxito es entender el sitio donde se celebrará el acontecimiento, cumplir los protocolos y encontrar el look con el que te sientas bonita, favorecida y sin perder la comodidad. Y para solucionarte un poco más la tarea de búsqueda de una manera económica, hemos seleccionado 5 looks de invitada por menos de 100 euros con los que deslumbrarás sin esfuerzo alguno.

Si tienes una boda en una isla paradisíaca

Buscaremos esos tejidos más ligeros, fresquitos y con movimiento que estén en sintonía con la armonía de la isla. Por ello, hemos escogido este vestido de flores asimétrico de Mango Outlet súper rebajado que es perfecto para combinar con una sandalias de tacón metalizadas al tono de Krack. Lo completaremos con un bolso de mano metalizado de Luna Collection, así como con unos brazaletes originales de Stradivarius, uno de los accesorios más saciados de esta temporada.

Vestido asimétrico, de Mango Outlet (rebajado a 23 euros)

Vestido asimétrico. Mango Outlet

Sandalias de tacón celeste, de Krack (rebajadas a 18 euros)

Sandalias de tacón celeste. Krack

Brazaletes, de Stradivarius (10 euros)

Brazaletes. Stradivarius

Bolso de mano metalizado, de Luna Collection (27 euros)

Bolso de mano metalizado. Luna Collection

Si tienes una boda en el norte

Para una boda en el norte, la prenda estrella que nos ayudará a cortar las ráfagas de aire será una capa semitransparente en chocolate que se puede alquilar en Borow a un buen precio. Con ello, seguiremos con un vestido al tono sencillo en Zara por tan solo 30 euros junto con unas sandalias de tacón divertidas y que hagan contraste de la misma marca española. No podría faltar un bolso de mano de rafia para relajar el estilismo de Primark.

Vestido chocolate, de Zara (30 euros)

Vestido chocolate. Zara

Capa chocolate, de Borow (31 euros)

Capa chocolate. Borow

Sandalias tacón en verde, de Zara (rebajadas a 23 euros)

Sandalias tacón en verde. Zara

Bolso de mano de rafia, de Primark (14 euros)

Bolso de mano de rafia. Primark

Si tienes una boda en el sur

Nunca está de más confiar en un vestido de lunares de Zara para unirse a una boda con mucha arte en Andalucía u otras ciudades del sur de España. En cuanto a los complementos, confiaremos en el color rojo a través de unas sandalias de tacón con flor 3D de Pull&Bear, así como un bolso de mano con abalorios de Even&Odd.

Vestido de lunares, de Zara (40 euros)

Vestido de lunares. Zara

Sandalias de tacón detalle flor, de Pull&Bear (30 euros)

Sandalias de tacón detalle flor. Pull&Bear

Bolso abalorios, de Even&Odd (20 euros)

Bolso abalorios. Even&Odd

Si tienes una boda en un entorno rural

En una boda rural apostaremos por la máxima comodidad, pero sin renunciar al estilo. Hemos escogido este conjunto de dos piezas de Mango Outlet (blusa de cuello halter y pantalones rectos) por tan solo 21 euros en total. También, cogeremos un bolso de rafia, pero con el detalle del asa circular con diferentes colores alegres de Parfois. A juego y sin dolor de pies, pondremos unas sandalias de tacón sensato a juego en teja.

Blusa de cuello halter, de Mango Outlet (rebajada a 9 euros)

Blusa de cuello halter. Mango Outlet

Pantalones rectos, de Mango Outlet (rebajados a 12 euros)

Pantalones rectos. Mango Outlet

Bolso de rafia, de Parfois (26 euros)

Bolso de rafia. Parfois

Sandalias de tacón kiten, de Mango (40 euros)

Sandalias de tacón kitten. Mango

Si tienes una boda en plena ciudad

Para cualquier ceremonia en plena ciudad, nunca desentona un mono glamuroso y favorecedor, como este de Zara de efecto satinado en malva. Sin quitarle mucho protagonismo, lo combinaremos tanto con sandalias de tacón en blanco con motivos florales de Bershka como con clutch metalizado de Parfois. Un look de invitada cómodo, bonito y que no deja indiferente a nadie.

Mono satinado, de Zara (40 euros)

Mono satinado. Zara

Sandalias de tacón con flor 3D, de Bershka (30 euros)

Sandalias de tacón con flor 3D. Bershka

Clutch metalizado, de Parfois (26 euros)

Clutch metalizado. Parfois

Adaptarte al entorno de la boda es clave para conseguir el look de invitada perfecta. Nos ayuda a acotar opciones, así como saber qué prendas, calzados o accesorios son los idóneos para el entorno.