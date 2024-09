Adiós ojeras, estos son los mejores correctores de 2024

Dar con el mejor corrector de ojeras no es fácil, lo sabemos, y es que a veces el que tu amiga considera el mejor para ti no lo es tanto. Esto se puede deber a un gran número de factores, desde el tipo de ojera que quieras corregir; sí, has leído bien, existen diferentes tipos de ojeras; el formato de este o tu tipo de piel. Luego también tenemos factores como el presupuesto o el packaging que te ayudarán a descubrir cuál es el mejor corrector de ojeras para ti.

Este básico de maquillaje es uno de los productos imprescindibles en los neceseres de muchas mujeres y es que por unas causas u otras la mayoría de nosotras acaba recurriendo a los correctores de ojeras para sentirnos más despiertas, puede ser una ilusión óptica, pero créeme, funciona. ¿O acaso no te ha pasado alguna vez, que no pegas ojo en toda la noche y cuando te despiertas y te miras al espejo sientes que no vas a poder salir de casa con esa cara de dormida, hasta que te pones corrector y voilà?

Los mejores correctores de ojeras de 2024

Un buen corrector de ojeras, no solo nos ayudará con estas, sino que también sirve para camuflar pequeñas imperfecciones que tengamos en la cara, la clave está en aplicar el corrector antes de la base maquillaje para que se vea lo más natural posible. Tanto en la zona del contorno del ojo como en el resto de la cara puedes aplicarlo con los dedos, con una brocha específica para contorno o con una esponja con acabado en punta para una aplicación lo más fácil posible. Ha llegado la hora de que conozcas cuáles son los mejores correctores de ojeras de 2024.

Infalible 24 h more than concealer de L'Oreal paris (rebajado a 8,99 euros en Druni)

Inflalible 24h more than concealer L'oreal paris

Quizás no estés acostumbrada a ver correctores más allá del color beige, pero los expertos recomiendan usar el azul para neutralizar subtonos amarillos e iluminar la mirada, por lo que si tienes este tipo de ojeras, este de L'Oreal es el mejor corrector para ti.

Borrador corrector multiusos de Maybelline New York (rebajado a 6,63 euros en Amazon)

Borrador corrector multiusos Maybelline New York

Si buscas el mejor corrector de ojeras calidad-precio, este es ideal para ti. Con un precio de lo más asequible, cobertura uniforme, larga duración y un acabado de lo más natural. No nos extraña que este corrector de Maybelline se cuele en todas las listas de mejores correctores del mercado.

Shape tate concealer de Tarte (29,99 euros)

Shape tate Tarte

Este corrector se ha colado en innumerables backstages, por ser uno de los favoritos de los maquilladores profesionales. Y es que no solo borra las ojeras, también suaviza las líneas de expresión y arrugas con su fórmula de larga duración e ingredientes de origen natural.

Boi-ing corrector de Benefit cosmetics (32,99 euros)

Boi-ing Benefit cosmetics

Al igual que decíamos que el anterior es un favorito entre maquilladores, este corrector de Benefit es uno de los mejor valorados por las editoras de belleza debido a su practicidad, larga duración y alta cobertura.

Bff eye serum de Trinny London (34 euros)

Bff eye serum Trinny London

Probablemente, este te pille de nuevas, pero que sepas que acabo de terminarme el segundo bote y no tardaré en reponerlo. Lo que más me gusta es su aplicador, en forma de punta metálica que ayuda a distribuir el producto de manera suave, al mismo tiempo que proporciona un efecto refrescante y calmante en el contorno de ojos.

Touche éclat high cover concealer de Yves saint laurent (rebajado a 33,60 euros)

Touche éclat Yves saint laurent

Si hay un corrector que se ha ganado la fama de 'mejor corrector' en los últimos años, es este, bueno en realidad su versión original, ya que este ha sido reformulado ofreciendo mayor cobertura y luminosidad a la piel.

Beautiful skin radiant concealer de Charlotte Tilbury (36,99 euros)

Beautiful skin radiant concealer Charlotte Tilbury

Al igual que toda la gama de Charlotte Tilbury, radiant skin, este corrector ha sido formulado para mejorar el aspecto de tu piel con cada uso. Tiene una textura de lo más cremosa que la hace muy fácil de aplicar sin rastro de pliegues.

Prisme libre skin-caring corrector de Givenchy (39,99 euros)

Prisme libre skin-caring corrector Givenchy

Así como empezamos la lista con un corrector diferente al típico beige, tampoco nos podíamos olvidar de los correctores verdes, estos son los mejores para reducir las rojeces y dejar un acabado de lo más homogéneo y natural.

Con estos correctores ya estás lista para presumir de mirada despierta e iluminada hayas dormido bien o no.