Estos son los cortes y colores que pedirás en la peluquería esta primavera 2025

Si estás pensando en un cambio de look para arrancar la primavera con buena energía, toma nota: esta temporada los cortes naturales y desenfadados se imponen en las peluquerías, y los colores luminosos como los rubios dorados o los cobrizos melocotón prometen arrasar en Instagram y en la calle. ¿La buena noticia? Son estilos que favorecen a todos los tipos de rostro y se adaptan fácilmente a tu rutina.

Hablamos con Rosi Fernández, estilista y directora del salón Ananda Ferdi, quien nos adelanta lo que nos haremos en las peluquerías en la primavera. Spoiler: hay opciones para quienes buscan un cambio radical… y para las que solo quieren un toque de frescura.

Los cortes de pelo que van a arrasar

Desde melenas largas con capas sutiles hasta cortes xs llenos de personalidad, estas son las opciones que más veremos esta primavera. La clave está en dar con el corte que encaje contigo sin perder ni un ápice de naturalidad.

Corte mariposa: movimiento sin perder el largo

Ideal para quienes no quieren renunciar a la melena, este corte con capas sutiles y flequillo largo aporta volumen, dinamismo y ese efecto de pelo bonito sin esfuerzo. Enmarca el rostro con suavidad y es perfecto si buscas un aire sofisticado, pero muy natural.

Microbob: el favorito de las que apuestan por lo práctico

Vuelve con fuerza este corte minimalista y chic. Recto o con un acabado más despuntado, es ideal para rostros alargados y se adapta a todos los estilos. ¿Lo mejor? Puedes llevarlo pulido o con textura, y siempre te verás impecable.

Birkin Boho: el más parisino y relajado

Inspirado en el estilo eterno de Jane Birkin, este corte con capas largas y flequillo despeinado es pura inspiración bohemia. Su acabado desestructurado lo convierte en una opción perfecta para conseguir ese look effortless tan deseado.

Pixie: atrevimiento en estado puro

¿Quieres un cambio radical? El pixie regresa con una versión más ligera y texturizada. Favorece a todo tipo de cabello y tiene ese toque rebelde y sofisticado que lo hace irresistible.

Shaggy: la melena más cool de la temporada

Con capas desiguales, volumen y movimiento, el corte shaggy sigue ganando adeptas. Es ideal para melenas medias o largas y aporta un aire fresco, juvenil y algo rockero.

Los colores que más se pedirán

Naturales, cálidos y con reflejos estratégicos: así serán los tonos que marcarán la primavera. La idea es iluminar, suavizar y dar ese efecto buena cara que todas buscamos cuando suben las temperaturas.

Rubio arena y dorado

Los rubios se suavizan con matices cálidos, como el arena o el dorado. Estos tonos iluminan el rostro y aportan ese efecto “bañada por el sol” que tanto favorece.

Cobrizos suaves y melocotón

Los tonos cobre siguen en tendencia, pero esta primavera se llevan en su versión más dulce. El strawberry blonde y el melocotón serán la opción ideal para las que buscan un cambio delicado pero lleno de personalidad.

Reflejos caramelo y miel

Para morenas que quieren iluminar sin aclarar demasiado, los reflejos en tonos caramelo y miel son la mejor elección. Aportan brillo y profundidad sin perder naturalidad.

Efecto 'sun kissed'

La técnica más deseada sigue siendo el efecto Sun kissed: mechas ligeras que imitan los reflejos naturales del sol. Según la estilista, “es una de las más demandadas en el salón porque se adapta a cualquier base y mantiene un acabado muy luminoso”.

Más allá de las modas, Rosi Fernández lo tiene claro: 'La clave de un buen cambio de look no está solo en seguir la tendencia, sino en encontrar el equilibrio perfecto entre estilo, personalidad y cuidado capilar.' Porque sí, cambiar de look también puede ser una forma de cuidarse, de renovarse por dentro y por fuera. Y esta primavera, las opciones para hacerlo (y acertar) están más de moda que nunca.