Hemos encontrado en TikTok los mejores looks de maquillaje para Carnaval si no te gusta disfrazarte

La cuenta atrás para Carnaval 2025 ya ha empezado, y es que a menos de una semana de una de las fiestas más coloridas del año, un poquito de inspiración nunca viene mal, ¿verdad? La semana que viene, y en particular el próximo fin de semana las calles de nuestro país se convertirán en un desfile de colores, bailes y sobre todo purpurina, pero ¿qué pasa si quieres formar parte de esta fiesta y no eres de las que les gusta disfrazarse? Tranquila, tenemos la solución perfecta para ti, un maquillaje con el que no necesitarás más para triunfar y disfrutar del Carnaval 2025 allá donde estés. Al igual que hicimos en Halloween, hemos acudido a TikTok para sacar las mejores ideas y con las que estarás bien guapa si prefieres no disfrazarte este año.

Y es que, no hay nada que un bonito maquillaje no pueda solucionar, y por supuesto mucha purpurina, ¿por qué, qué sería del Carnaval sin esos rastros brilli-brilli que te acompañan durante días? Pues bien, hablemos de algunas de las tendencias que nos hemos encontrado al rastrear TikTok en busca de inspiración beauty. Este año, las tendencias en maquillaje de Carnaval giran en torno a la fantasía, el color y el brillo extremo. Los efectos holográficos y metalizados dominan la escena, acompañados de cristales, purpurina y delineados gráficos que elevan cualquier look a otro nivel. Además, el uso de colores vibrantes y neón añade un toque moderno y llamativo, perfecto para quienes buscan destacar sin necesidad de disfrazarse por completo. Desde los efectos glossy hasta las inspiraciones en criaturas mágicas y estilos futuristas, hemos seleccionado opciones para todas.

Maquillaje efecto sirena glitter

Para conseguir este look no necesitas ni muchos productos, ni mucho tiempo, empieza con un eyeliner blanco en la línea del ojo, para abrir la mirada y continúa con la estrella del maquillaje, purpurina, te puedes ayudar de una brocha de sombras para hacer como una especie lágrimas que caen desde el ojo hacia abajo, el toque de color lo pone el glitter en rosa completando las lágrimas para conseguir un aire más carnavalesco, repite la misma operación en el párpado superior, añade un poco de gloss o labial y voilà.

Maquillaje inspirado en 'Wicked'

Las películas de fantasía siempre son una opción ideal para recrear tanto en Halloween como en Carnaval, si el año pasado todo era Barbie, Barbie, Barbie, este año es el turno de 'Wicked' y sus dos protagonistas, Elphaba y Glinda. Para la primera con una base de maquillaje verde, sombras también en verde pero en tonalidades más oscuras y con acabado brillante a ser posible, y un poco de máscara estarías lista, si prefieres el look más dulce de Ariana Grande (Glinda), la clave estará en un maquillaje natural con destellos rosados tanto en las sombras como en los labios.

Maquillaje de estrella del pop

Otra de las grandes inspiraciones para maquillajes festivos son las cantantes de pop, desde Taylor Swift a Sabrina Carpenter, sus looks de concierto nunca pasan desapercibidos, en esta ocasión, el maquillaje perfecto para Carnaval pasa por un maquillaje en el que los ojos se llevan todo el protagonismo, para ello utiliza sombras en color azulado acompañadas de apliques glitter que colocarás en el párpado móvil y darás el toque final creando pequeños corazones a cada lado del ojo.

Maquillaje arcoíris fácil y sencillo

Para este look además de productos de maquillaje necesitaremos un tenedor que te ayudará a conseguir un resultado de lo más profesional. Ten a mano pinturas azul, rosa y verde, si pueden ser neón mejor que mejor y ayúdate del tenedor para crear pequeños trazos sobre el párpado móvil y fijo, también puedes colocar apliques de glitter en el lagrimal para un resultado más fantasioso.

Maquillaje 'aura makeup'

Otra de las tendencias de maquillaje que no hemos parado de ver por TikTok es la del 'aura makeup' inspirado en los tonos difuminados y degradados para crear un look de lo más místico y etéreo. Una de las claves de esta opción es conseguir una base muy jugosa, para ello no te olvides del primer, además de usar una buena cantidad de iluminador líquido o en barra para un resultado muy glossy. En cuanto a los ojos, juega con diferentes tonalidades, lo principal es que tengan un acabado brillante para realzar ese look etéreo. Termina con una capa de máscara y un labial rosita y listo.

Con estas ideas estarás más que lista para triunfar este Carnaval 2025 te disfraces o no, palabra de editora de belleza.