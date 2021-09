Ahora podemos conseguir la tan ansiada melena de Jennifer Aniston gracias a su línea vegana de cuidado para el pelo

Si hay una melena deseada y envidiada por la gran mayoría de la población mundial femenina esa es sin duda la de Jennifer Aniston. Y es que fue ya en su época de debut en televisión gracias a la serie Friends cuando archi famosa media melena rubia de su personaje Rachel se convirtió en icono para toda una generación, y es que no había peluquero al que no llegase alguna que otra joven (y no tan jóvenes), foto en mano, para pedir el tan ansiado corte y color de la estrella.

Quizás consciente de toda esta fama, que por cierto no se limitó a su paso por esta serie, si no que continúa hasta nuestros días por su color brillante y sus ondas naturales de aire surfero, es por lo que la actriz ha decidido lanzarse con una línea para el cuidado capilar. Si bien no se trata de algo nuevo, ya que Jennifer fue cofundadora de otra empresa especializada en productos para el pelo, Living Proof, en 2012, que luego vendió al gigante de los cosméticos Unilever.

Ahora parece que vuelve a la carga, pero según ella misma con una función mucho más implicada en todas las fases del proceso, y aprendiendo de sus errores. LolaVie es el nombre de esta nueva aventura empresarial, el mismo que usa la actriz para la comercialización de su perfume, y que dice tener detrás una historia demasiado personal para contar al público. Además, está basada en productos naturales, ya que sus productos no contendrán parabenos, siliconas, sulfatos, ftalatos, ni gluten. En definitiva, productos 100% veganos y sobre todo totalmente alejados de la crueldad animal.

Si bien se anuncia como una marca que ofrecerá todo tipo de productos para el cuidado del pelo y el cuerpo, de momento solo hay un producto que ha visto la luz, The Glossing Detangler, una especie de acondicionador que promete desenredar, proteger, suavizar y aportar brillo al cabello (y con un precio de 25 dólares). Jennifer asegura que han tardado ni más ni menos que cinco años en conseguir un resultado que cumpliese con todas sus expectativas y que además le ayudase a simplificar su rutina de lavado, algo que ahora resume en lavar, acondicionar, un poco de desenredante, cepillo, ponerlo en una toalla durante diez minutos, y luego secar preferiblemente al aire.

Las fans norteamericanas de la actriz ya cuentan desde el día 8 de septiembre con el producto a la venta en la propia web de la marca, y aunque de momento no ha llegado al resto del mundo, muchas son las voces que aseguran que su lanzamiento internacional es casi un hecho. Solo habrá que esperar.