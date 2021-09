Todos lo que debes saber de Jennifer Aniston: su edad, su dieta, sus motivos para no tener hijos...

Gente

Claves

Jennifer Aniston, de 52 años, es un referente no solamente como actriz sino también como mujer, cuyo estilo es imitado por muchísimas fans. Aunque saltó a la fama por su papel de Rachel Green en la serie televisiva “Friends”, en los años 90, Aniston ha llegado a estar nominada a un Oscar por “Cake, una razón para vivir”. Actualmente triunfa en la serie “The Morning Show”, donde ganó el premio a Mejor Actriz de drama en los Premios del Sindicato de Actores de 2020.

En una reciente entrevista en Vogue UK, Aniston contó el secreto para mantenerse en forma. La actriz sigue una dieta sana y equilibrada además de seguir una rutina de ejercicios 15-15-15, Con repecto a la dieta, Aniston aseguraba que es una adicta al pan. “Todos se asustan con la cesta de pan”, aseguró en la revista People. “Y ya no tengo miedo. Por supuesto, tiene que ser con moderación”. La actriz reveló que de vez en cuando se permite un capricho tomando un sándwich y también pasta.

El método 15-15-15 que le permite mantenerse en forma consiste en dividir cada sesión de entrenamiento en intervalos de 15 minutos: 15 de elíptica, 15 de running y 15 de spinning. Finaliza cada sesión de entrenamiento con una sauna que le ayuda a depurar el organismo. Los días que la actriz no puede entrenar, da largos paseos en ayunas con sus perros Clyde, Sophie y Lord Chesterfield.

A pesar de haber tenido varias parejas, la actriz no ha tenido hijos, a pesar de que su “barriguita” ha provocado especulaciones sobre un posible embarazo en más de una alfombra roja. En 2016, publicó una arta en HuffPost en la que explicaba los motivos de no tener hijos. “A lo que voy con este tema: somos completas con o sin pareja, con o sin hijos. Tenemos que decidir por nosotras mismas qué es bello en lo que a nuestro cuerpo se refiere. Esta decisión es nuestra y sólo nuestra. Tomemos esta decisión por nosotras mismas y por las chicas que nos miran como un ejemplo a seguir. Tomemos esta decisión de forma consciente, lejos del ruido de los tabloides. No tenemos que estar casadas o ser madres para estar completas. Tenemos que definir nuestro propio y fue feliz y comió perdiz”, escribió.

La actriz ha estado casada en dos ocaiones: con Justin Theroux dio el paso en 2015 cinco años después de su separación de Brad PItt. Además ha tenido otras parejas oficiales como son el actor Daniel McDonald Tate Donovan, entre 1995-1998, y el compositor y cantante John Mayer, entre 2008-2009.’

Con respecto a la Covid-19, Aniston lo tiene claro, siendo una gran activista en la lucha contra la pandemia. El pasado agosto se hizo viral a través de Instagram Stories al asegurar que no queda con amigos no vacunados. “Porque si tienes la variante, aún puedes contagiarme a mí. Puede que yo me ponga mínimamente enferma pero no tendré que ingresarme en el hospital ni me moriré. PERO PUEDO pegárselo a alguien que no se haya vacunado o cuya salud esté comprometida (o tenga una afectación previa), y así estaría poniendo sus vidas en riesgo. Esta es la razón por la que me preocupo. Tenemos que preocuparnos más que solo por nosotros mismos”, dijo a un seguidor.