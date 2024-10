El lip combo del otoño ideal para unos labios carnosos, con volumen y a prueba de besos

Que el marrón es uno de los colores protagonistas del otoño, no es ninguna sorpresa. Por eso, cuando empieza el frío, dejamos de lado los colores anaranjados y llamativos, por otros labiales con matices más fríos, como los tonos burdeos o cereza, así como los colores tierra, que se convierten en un básico de fondo de armario para llevar con cualquier 'look beauty'. Aunque no es una tendencia nueva, la temporada otoño-invierno 2024-2025 viene de la mano la combinación de dos tonos en los labios que aportan dimensión, volumen y grosor.

¿Y eso cómo se consigue? Utilizando un color marrón oscuro o burdeos en la zona de la línea de los labios (como si fuera un perfilador) y un labial en un tono tierra claro para la zona central. El primer debe tener tonalidad mate y, el segundo, un gloss, que aporte brillo y dimensión.

El lip combo de otoño para unos labios con volumen

Consigue unos labios con más volumen en poco más de un minuto @kyliejenner

La creadora de contenido (@cintia.makeuupp) muestra en su perfil en su perfil de Instagram cómo lo hace para conseguir ese efecto. Los dos labiales que usa en el vídeo son el número 135 (un color berenjena oscuro) y el 35 (tono rosita) de la colección Superstay Vinyl Ink, de Maybelline. Ambos productos están disponibles en Douglas con descuento a 9,59 euros cada uno.

Labiales 'Superstay Vinyl Ink', de Maybelline. Maybelline (Douglas).

Estas barras de labios líquidas envuelven los labios en un color muy pigmentado y deja un acabado de vinilo superbrillante. Si, además, quieres un efecto parecido, pero a prueba de besos, que no transfiera y de larga duración, prueba con la colección SuperStay Matte Ink, de la misma marca.

Cómo conseguir este efecto de labios con volumen

Lo primero que vamos a hacer es dibujar todo el labio con el color más oscuro, desde el arco de Cupido hasta las comisuras, como si se tratara de un perfilador, pero más grueso. Luego, añadimos el color claro en la zona central del labio superior e inferior. Dejamos secar unos segundos, para después dar pequeños toquecitos para integrar mejor ambos colores. ¡Y listo!